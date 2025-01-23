Как я не стал миллионером: история героя, который решил накопить за год 1 млн рублей
Витя работает по найму — у него стабильная работа и стабильный доход. В декабре 2023 года он решил заработать свой первый миллион и составил план победы. Всё ли пошло по плану, как герой искал способы решить проблемы и какую сумму удалось собрать в итоге — рассказываем в статье.
Герой по имени Витя
Когда я решил накопить 1 миллион рублей, у меня была стартовая сумма в 200 000 рублей и много амбициозных планов. Я составил детальный бюджет и определил, что могу откладывать около 30 000 рублей в месяц. Я был полон решимости и настроен на успех, который ждал меня за поворотом.
Редакция журнала обращает внимание читателей, что имя героя и некоторые факты его биографии были изменены, а любое совпадение с реальностью является случайным. Неслучайна лишь сама история.
Как Витя решил заработать 1 млн рублей
Всё началось с того, что как-то я посмотрел штук 10 разных видео про финансовую грамотность, узнал про сложный процент, фондовый рынок, криптовалюты и понял — пора действовать.
Я решил поставить эксперимент над самим собой и составил план: сделал табличку в экселе, чтобы следить за динамикой расходов и доходов. Расписал план бюджета на год вперед.
План на 1 млн был такой:
- Есть 200 тыс. Их кладём на вклад под 16%. В конце года получаем 232 тыс.
- Каждый месяц доход от основой работы даёт примерно 100 тыс., на 30 тыс. покупаю акции и крипту. Эта центральная идея, которая даст минимум 30%. То есть (30 000 х 12) + 30% = 468 000.
- Искать доп. заработок и откладывать его отдельно. В итоге должно получиться около 300 000.
- В сумме 232 + 468 + 300 = 1 млн рублей.
Вите надо выйти
Уже весной 2024 года стало понятно, что эксперимент куда-то не туда идет. Акции и криптовалюты — центральная идея моего плана победы — всё это сперва выросло, а потом начало дешеветь.
В начале апреля на брокерском счете было +13%. А на крипте +27%. Я не стал продавать и ждал цен выше. В итоге я пожалел, что не продал тогда. Бумаги стали дешеветь, я не выдержал и продал акции. Заработал на этом 4 000 рублей.
С криптой вообще были американские горки: в моменте за монетки давали около 20%, я зафиксил и вышел. Но монета пошла выше и я взял еще одну позицию с кредитным плечом, так как почувствовал уверенность в росте. Через пару недель монеты за одну ночь упали сразу на 33%. Я испугался и закрыл позицию с минусом в 540 долларов. Так за одну ночь я потерял крупную сумму.
Я почти миллионер
В общем, я почти стал миллионером, но в конце 2024 года окончательно понял, что на крипте и на фондовом рынке мне пока делать нечего и я решил уйти на вклад. Сделал, так сказать, ребалансировку портфеля.
Что у меня получилось к концу 2024 года:
- Вклад. 200 000 + 16% = 232 000. +32 000
- Фондовый рынок. Забрал все 104 тыс. Вышел с +4 000.
- Криптовалюта: 30 000 - 55 000 = -25 000. Вышел в -25 000.
- Дополнительный доход дал около +150 000.
- Открыл еще один вклад. Сейчас тут около 238 000.
- Итого: 699 000 рублей.
Какие ошибки сделал Витя
Эксперты отмечают, что главные ошибки Вити — это пользоваться малознакомыми финансовыми инструментами и брать на себя слишком большие риски.
Первая ошибка Виктора — недостаточное понимание рисков. Многие новички увлекаются возможностью быстрой прибыли и игнорируют важность анализа рисков. Они могут вкладывать деньги в высоковолатильные активы, не осознавая, что такие инвестиции могут привести к значительным потерям. Прежде чем инвестировать, важно провести тщательное исследование и оценить, насколько вы готовы к потенциальным убыткам.
Вторая распространенная ошибка — отсутствие стратегии. Начинающие инвесторы часто действуют импульсивно, основываясь на эмоциях или советах друзей, вместо того чтобы разработать четкий инвестиционный план. Без стратегии трудно определить, когда входить в рынок или выходить из него, что может привести к неоптимальным решениям и финансовым потерям. Создание и соблюдение долгосрочной стратегии поможет избежать эмоциональных решений и обеспечит более стабильный рост капитала.
Кроме того, Витя не имел четкой стратегии для выхода из инвестиций. Он не зафиксировал прибыль, когда его активы достигли высоких значений, и ждал еще большего роста. Это привело к тому, что он упустил возможность заработать больше, а затем столкнулся с падением цен. Наличие заранее определенных уровней для фиксации прибыли и убытков может помочь избежать подобных ситуаций.
Витя действовал под влиянием эмоций, что проявилось в его решении закрыть позиции в панике после падения цен. Эмоциональные реакции часто приводят к неправильным инвестиционным решениям, таким как продажа активов в убыток или покупка на пике цены. Разработка и следование заранее установленной стратегии может помочь избежать таких ошибок.
Что Витя делал правильно
В целом, Витя — молодец. Он соблюдал дисциплину, поэтому не ушел в большой минус. Он быстро сориентировался и перегруппировал свой портфель. За это пятерка.
Полезные финансовые привычки, которые в итоге помогли Вите:
- Регулярно откладывать часть денег с постоянных доходов: зарплаты или прибыли в бизнесе
- Пользоваться понятными и прозрачными финансовыми инструментами (вклады)
- Подключать дополнительные навыки для дополнительного заработка
Что Витя намерен делать в 2025 году, чтобы заработать нужную сумму
Я не особо расстроился, что не получилось с первого раза заработать миллион. Я составил новый финансовый план на 2025 год, учитывая опыт этого года. Уменьшил риски, настроил регулярные пополнения вклада.
Вот какой план у меня сейчас:
- Открываю новый вклад на 700 000 рублей под 21%.
- Пополняю на 45 000 рублей в месяц накопительный счёт на остаток под 12%. За год хочу собрать тут 600 000.
- Дополнительные доходы я не считаю и в расчет не беру.
- Итого я собираюсь накопить к концу 2025 года = 700 000 + 21% + 600 000 = 1,44 млн.
Главное, что я понял за этот год — не терять и не теряться. Если на этот раз всё пойдёт по плану, то миллион я накоплю в сентябре. Надеюсь, что новый год позволит мне не только сохранить свои сбережения, но и приумножить мой скромный капитал.
правильный вывод вити , играть на бирже безсмыслено , там выигравают только инсайдеры, а мелкие вкладчики ВСЕГДА проиграют, тем боле в криптовалюту которая вообще фикция спекулятивная, на ней проиграют все, .... добавлю что Вите нужно решать свои личные задачи, а не копить деньги, сколько не копи, не хватит, а молодость уходит и не возвращается
Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Вите не надо открывать накопительный счет и вклад в Сбербанке - это приведет к значительной упущенной выгоде. Сейчас есть отличные предложения от крупных надёжных банков - под 24% годовых вклады, накопительные счета под 19% годовых на весь срок.