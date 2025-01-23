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Как я не стал миллионером: история героя, который решил накопить за год 1 млн рублей

Дата публикации: 23 янв 2025
Как я не стал миллионером: история героя, который решил накопить за год 1 млн рублей
Содержание

Витя работает по найму — у него стабильная работа и стабильный доход. В декабре 2023 года он решил заработать свой первый миллион и составил план победы. Всё ли пошло по плану, как герой искал способы решить проблемы и какую сумму удалось собрать в итоге — рассказываем в статье.

Герой по имени Витя

Когда я решил накопить 1 миллион рублей, у меня была стартовая сумма в 200 000 рублей и много амбициозных планов. Я составил детальный бюджет и определил, что могу откладывать около 30 000 рублей в месяц. Я был полон решимости и настроен на успех, который ждал меня за поворотом.

Фото эксперта
Виктор
Потенциальный миллионер

Редакция журнала обращает внимание читателей, что имя героя и некоторые факты его биографии были изменены, а любое совпадение с реальностью является случайным. Неслучайна лишь сама история.

Как Витя решил заработать 1 млн рублей

Всё началось с того, что как-то я посмотрел штук 10 разных видео про финансовую грамотность, узнал про сложный процент, фондовый рынок, криптовалюты и понял — пора действовать.

Я решил поставить эксперимент над самим собой и составил план: сделал табличку в экселе, чтобы следить за динамикой расходов и доходов. Расписал план бюджета на год вперед.

План на 1 млн был такой:

  • Есть 200 тыс. Их кладём на вклад под 16%. В конце года получаем 232 тыс.
  • Каждый месяц доход от основой работы даёт примерно 100 тыс., на 30 тыс. покупаю акции и крипту. Эта центральная идея, которая даст минимум 30%. То есть (30 000 х 12) + 30% = 468 000.
  • Искать доп. заработок и откладывать его отдельно. В итоге должно получиться около 300 000.
  • В сумме 232 + 468 + 300 = 1 млн рублей.
Я был обречен на успех и летел ему навстречу.
Я был обречен на успех и летел ему навстречу.

Вите надо выйти

Уже весной 2024 года стало понятно, что эксперимент куда-то не туда идет. Акции и криптовалюты — центральная идея моего плана победы — всё это сперва выросло, а потом начало дешеветь.

В начале апреля на брокерском счете было +13%. А на крипте +27%. Я не стал продавать и ждал цен выше. В итоге я пожалел, что не продал тогда. Бумаги стали дешеветь, я не выдержал и продал акции. Заработал на этом 4 000 рублей.

С криптой вообще были американские горки: в моменте за монетки давали около 20%, я зафиксил и вышел. Но монета пошла выше и я взял еще одну позицию с кредитным плечом, так как почувствовал уверенность в росте. Через пару недель монеты за одну ночь упали сразу на 33%. Я испугался и закрыл позицию с минусом в 540 долларов. Так за одну ночь я потерял крупную сумму.

Невидимые руки рынка сделали своё дело. Я закрыл все позиции и вышел с минусом. Было больно.
Невидимые руки рынка сделали своё дело. Я закрыл все позиции и вышел с минусом. Было больно.

Я почти миллионер

В общем, я почти стал миллионером, но в конце 2024 года окончательно понял, что на крипте и на фондовом рынке мне пока делать нечего и я решил уйти на вклад. Сделал, так сказать, ребалансировку портфеля.

Что у меня получилось к концу 2024 года:

  • Вклад. 200 000 + 16% = 232 000. +32 000
  • Фондовый рынок. Забрал все 104 тыс. Вышел с +4 000.
  • Криптовалюта: 30 000 - 55 000 = -25 000. Вышел в -25 000.
  • Дополнительный доход дал около +150 000.
  • Открыл еще один вклад. Сейчас тут около 238 000.
  • Итого: 699 000 рублей.

Какие ошибки сделал Витя

Эксперты отмечают, что главные ошибки Вити — это пользоваться малознакомыми финансовыми инструментами и брать на себя слишком большие риски.

Первая ошибка Виктора — недостаточное понимание рисков. Многие новички увлекаются возможностью быстрой прибыли и игнорируют важность анализа рисков. Они могут вкладывать деньги в высоковолатильные активы, не осознавая, что такие инвестиции могут привести к значительным потерям. Прежде чем инвестировать, важно провести тщательное исследование и оценить, насколько вы готовы к потенциальным убыткам.

Вторая распространенная ошибка — отсутствие стратегии. Начинающие инвесторы часто действуют импульсивно, основываясь на эмоциях или советах друзей, вместо того чтобы разработать четкий инвестиционный план. Без стратегии трудно определить, когда входить в рынок или выходить из него, что может привести к неоптимальным решениям и финансовым потерям. Создание и соблюдение долгосрочной стратегии поможет избежать эмоциональных решений и обеспечит более стабильный рост капитала.

Фото эксперта
Андрей Казанцев
Частный инвестор

Кроме того, Витя не имел четкой стратегии для выхода из инвестиций. Он не зафиксировал прибыль, когда его активы достигли высоких значений, и ждал еще большего роста. Это привело к тому, что он упустил возможность заработать больше, а затем столкнулся с падением цен. Наличие заранее определенных уровней для фиксации прибыли и убытков может помочь избежать подобных ситуаций.

Витя действовал под влиянием эмоций, что проявилось в его решении закрыть позиции в панике после падения цен. Эмоциональные реакции часто приводят к неправильным инвестиционным решениям, таким как продажа активов в убыток или покупка на пике цены. Разработка и следование заранее установленной стратегии может помочь избежать таких ошибок.

Что Витя делал правильно

В целом, Витя — молодец. Он соблюдал дисциплину, поэтому не ушел в большой минус. Он быстро сориентировался и перегруппировал свой портфель. За это пятерка.

Полезные финансовые привычки, которые в итоге помогли Вите:

  • Регулярно откладывать часть денег с постоянных доходов: зарплаты или прибыли в бизнесе
  • Пользоваться понятными и прозрачными финансовыми инструментами (вклады)
  • Подключать дополнительные навыки для дополнительного заработка
Люблю читать. Практичные книги тоже встречаются. Например, книга «Сам себе финансист» Анастасии Тарасовой.
Люблю читать. Практичные книги тоже встречаются. Например, книга «Сам себе финансист» Анастасии Тарасовой.

Что Витя намерен делать в 2025 году, чтобы заработать нужную сумму

Я не особо расстроился, что не получилось с первого раза заработать миллион. Я составил новый финансовый план на 2025 год, учитывая опыт этого года. Уменьшил риски, настроил регулярные пополнения вклада.

Успех ещё ждёт меня за поворотом, но я не спешу. За год я понял, что лучше копить медленно, но постоянно.
Успех ещё ждёт меня за поворотом, но я не спешу. За год я понял, что лучше копить медленно, но постоянно.

Вот какой план у меня сейчас:

  • Открываю новый вклад на 700 000 рублей под 21%.
  • Пополняю на 45 000 рублей в месяц накопительный счёт на остаток под 12%. За год хочу собрать тут 600 000.
  • Дополнительные доходы я не считаю и в расчет не беру.
  • Итого я собираюсь накопить к концу 2025 года = 700 000 + 21% + 600 000 = 1,44 млн.

Главное, что я понял за этот год — не терять и не теряться. Если на этот раз всё пойдёт по плану, то миллион я накоплю в сентябре. Надеюсь, что новый год позволит мне не только сохранить свои сбережения, но и приумножить мой скромный капитал.

>>Открыть СберВклад под 21% как у Вити

Бюджет и накопления
Инвестиции
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Получится ли у Вити заработать 1 млн?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии3
П
Пользователь
5 дней назад

правильный вывод вити , играть на бирже безсмыслено , там выигравают только инсайдеры, а мелкие вкладчики ВСЕГДА проиграют, тем боле в криптовалюту которая вообще фикция спекулятивная, на ней проиграют все, .... добавлю что Вите нужно решать свои личные задачи, а не копить деньги, сколько не копи, не хватит, а молодость уходит и не возвращается

Домклик
3 дня назад

Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

Т
Татьяна Д.
6 дней назад

Вите не надо открывать накопительный счет и вклад в Сбербанке - это приведет к значительной упущенной выгоде. Сейчас есть отличные предложения от крупных надёжных банков - под 24% годовых вклады, накопительные счета под 19% годовых на весь срок.

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