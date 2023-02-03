10 полезных книг об ипотеке, инвестициях в недвижимость, покупке и продаже жилья
- Как получить скидку
- Секреты покупки и продажи квартиры без риска. Успешная сделка
- Дом за рубежом. Как выбрать, купить и оформить недвижимость в другой стране
- Как инвестировать в недвижимость
- Ипотека. Инструкция от потребителя
- Покупка квартиры. Просто о важном
- Недвижимость на каждый день. Как строить, продавать и покупать
- Квартира в Сочи. Как выбрать и купить квартиру у моря
- Практика инвестирования в коммерческую недвижимость
- Как продать квартиру за 14 дней?
- Как купить квартиру без проблем. Жилищный вопрос
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1. Секреты покупки и продажи квартиры без риска. Успешная сделка
Галина Парусова
Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся вопросами недвижимости, ситуацией на рынке, решением квартирного вопроса. Вы узнаете, как продать квартиру самостоятельно, как выбрать агентство и агента для покупки и продажи квартиры.
Автор объясняет особенности эксклюзивного договора, рекомендует, как вести себя на просмотре и показе квартиры покупателю и продавцу недвижимости, дает ответ на вопрос, стоит ли делать ремонт перед продажей квартиры.
2. Дом за рубежом. Как выбрать, купить и оформить недвижимость в другой стране
Сергей Сандер
Переезд в другую страну — серьезное испытание даже для самых стрессоустойчивых людей. Чтобы не просто начать жизнь в новом месте, но и почувствовать себя комфортно, нужно разобраться в новой культуре, языке, традициях, законах и неписаных правилах, привыкнуть к климату и кухне.
Тем, кто только задумывается о смене места жительства, и тем, кто уже запланировал переезд, поможет книга-путеводитель Сергея Сандера, эксперта по вопросам бизнес-эмиграции и покупки недвижимости за рубежом. Она пригодится не только предпринимателям, но и фрилансерам, IT-специалистам, молодым семьям и тем, кто хочет встретить старость в спокойствии и хорошем климате.
3. Как инвестировать в недвижимость
Артем Цогоев
Первое издание книги вышло в 2004 году и стало многократно переизданным бестселлером того времени. Спустя 17 лет автор выпускает совершенно новую книгу под этим не теряющим актуальность названием. Если вы хотите узнать об инвестициях в недвижимость, то вам непременно необходимо ознакомиться с этой книгой.
4. Ипотека. Инструкция от потребителя
Александра Гребенюк
В книге описывается история об оформлении ипотеки, основанная на личном опыте. Вы узнаете о всех плюсах и минусах ипотеки, о нюансах, на которые следует обратить внимание. Как повысить свои шансы на получение кредита и рассчитать уровень своей платежеспособности? Существует ли ипотека без первоначального взноса? Как проходит сделка по купле-продаже недвижимости и что предусмотреть, чтобы она прошла успешно? Что такое налоговый вычет? Как быстрее погасить долги? На все эти и многие другие вопросы вы получите ответы.
5. Покупка квартиры. Просто о важном
Марина Разумовская
Книга написана на основе опыта, накопленного автором за годы работы в сфере недвижимости, и будет интересна тем, кто решил самостоятельно или с помощью риелтора решить свой квартирный вопрос. Ответит на многие вопросы: стоит ли брать квартиру в ипотеку, где можно уменьшить расходы при покупке жилья и как правильно торговаться, как выгодно и быстро продать своё жилье, как выбрать посредника и многие другие.
6. Недвижимость на каждый день. Как строить, продавать и покупать
Павел Яншевский
Рано или поздно все сталкиваются с необходимостью покупать, продавать, арендовать или сдавать в аренду недвижимость. Многих интересует инвестирование и строительство.
Эта книга адресована в первую очередь непрофессионалам. Она поможет найти подход к решению личных и бизнес-задач, связанных с недвижимостью. Автор рассказывает обо всех этапах девелопмента, пишет о том, как планировать приобретение квартиры или здания для любых целей, и о том, как устроен рынок.
7. Квартира в Сочи. Как выбрать и купить квартиру у моря
Сергей ПрокофьевЭта книга адресована тем, кто собирается переехать в Сочи, купить квартиру для отдыха или инвестировать средства в недвижимость на курорте.
Информация, которую вы получите в книге, поможет вам избежать ошибок при сделках с недвижимостью в Сочи, устранит сомнения в выборе правильного места и качества жилья, сориентирует по ценам и особенностям местного рынка недвижимости.
8. Практика инвестирования в коммерческую недвижимость
Айдар Вафин, Глеб Осипов
Как правильно выбрать объект коммерческой недвижимости? С чего начать? По каким критериям оценить и сравнить его с аналогичными предложениями на рынке? Какие сложности и проблемы могут возникнуть и как их избежать?На все эти вопросы читатель найдет ответы в этой книге. Она будет хорошим подспорьем для тех, кто уже инвестирует, и настольной книгой для тех, кто только собирается вступить в ряды инвесторов, потому что основана на реальных примерах и событиях.
9. Как продать квартиру за 14 дней?
Станислав ЧебыкинЭта книга представляет собой пошаговую инструкцию о том, как можно продать квартиру по максимальной цене за 14 дней. Собраны только рабочие инструменты и техники, которые автор реализует сам. После каждой главы следует список задач, поэтому чтение и реализация всех инструментов получились максимально простыми.Книга будет полезна всем: собственникам квартир, которые уже находятся в стадии продажи или планируют продажу в будущем, риелторам для повышения экспертности, собственникам агентств недвижимости. Материалы можно применять не только для квартир, но и для любого типа недвижимости: дома, земельные участки, коммерческие и другие нежилые помещения.
10. Как купить квартиру без проблем. Жилищный вопрос
Сергей СапрыкинСредство, как избежать проблем при совершении такой значимой в вашей жизни сделки, содержится в этой книге. Хотите ли вы приобрести недвижимость в новостройке или на вторичном рынке — здесь вы найдете столько информации, сколько нужно. Это смарт книга: в небольшом объеме содержатся только практичные и реализуемые советы! Прочитайте и убедитесь сами!