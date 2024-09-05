«Сегодня вызовы стоят не перед клиентами, а перед застройщиками»: Екатерина Чурюкина, ГК ФСК
Строительная отрасль сегодня сталкивается со множеством вызовов. Екатерина Чурюкина — руководитель управления прямых продаж ГК ФСК — рассказала о своем видении текущей ситуации и о том, какие современные инструменты и технологии помогают ее команде повышать эффективность работы.
Екатерина также поделилась тем, что вдохновляет ее на новые достижения в столь динамичной и конкурентной среде.
Какие основные вызовы стоят перед вашими клиентами сегодня?
Основная потребность наших клиентов – купить квартиру мечты с комфортным ежемесячным платежом.
Поэтому вызовы стоят не перед клиентами, а перед застройщиками: за счёт каких инструментов закрыть потребность. Текущие ставки по ипотеке усложняют эту задачу.
Какие инструменты и технологии вы используете для повышения эффективности работы команды?
1. Единые ценности. Именно они позволяют команде взаимодействовать как единый механизм. Фраза «один за всех и все за одного» – это про нас!
2. Чётко сформулированные цели. Важно, чтобы сотрудники знали глобальную цель компании и понимали вклад своей команды в общее дело.
3. Мозговые штурмы. На них сотрудники делятся видением по улучшению процессов и идеями новых проектов.
4. Поддержка команды руководителем. Любую идею сотрудника необходимо поощрять, при необходимости дорабатывать и внедрять.
5. Тимбилдинги, на которых можно пообщаться с коллегами в неформальной обстановке.
Екатерина, расскажите о самом необычном случае из вашей практики?
Выдача девяти ипотек одному клиенту в один день!
Поэтому проведение сделки напоминало игру «Форт Боярд» – все были в ожидании откроется ли ларец с золотом в конце игры (в нашем случае, раскроются аккредитивы) или нет.
Эмоции, которые подарил нам клиент в конце сделки – бесценны. Кстати, наши деловые взаимоотношения с ним переросли в дружеские.
Что за последнее время на вас больше всего произвело впечатление?
Книга Ицхака Адизеса «Развитие лидеров». Она изменила моё видение на формирование и развитие команды. Автор подробно рассказывает, как создавать сильную команду и ставить задачи для достижения результата.
Книга Рэй Далио «Принципы». Её можно читать с ребёнком и показывать, какой подход выбрать и какие шаги необходимо предпринять для личного развития.
Путешествие за Северный полярный круг. Дикая природа, приключения, киты, камчатский краб – я, в буквальном смысле, испытала детский восторг!
На самом деле никакой конкретики, если бы название заголовка было про решения именитых пиццерий, а не ведущих застройщиков, то никто бы и не заметил разницы.
Понимаю, что необходимо было хоть что-то ответить героине сказок "о идеальных взаимоотношений в рабочей среде", но очень интересно как будут выкручивать застройщике в будущем, когда придется значительно понижать цены на их объекты, и с каким же негодованием, а может и агрессией уже купивших клиентов им придётся столкнуться.
Назир С.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Че-то статья ниочем. На мой взгляд скрытый смысл, что "мы хотим продать построенную нами недвижимость за много денег, но спроса нет, т.к. за такие проценты ипотеку брать никто не хочет/ не может, и поэтому застройщики грустят". Дополнительно проскальзывает реклама книг, а ещё как классно барышня может отдыхать
Александр С.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.