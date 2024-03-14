Самозанятость: особенности налогового режима для риелторов
Самозанятые платят 4% с дохода, полученного от физических лиц и 6% — от компаний. Им не требуется вести бухучет, сдавать отчётность и платить социальные взносы.
Может ли риелтор стать самозанятым и какие нюансы нужно учитывать при переходе на налоговый режим НПД (налог на профессиональный доход) — на эти и другие вопросы отвечает Ксения Турусина — юрист в сфере недвижимости.
Может ли риелтор быть самозанятым
По закону агентам нельзя работать самозанятыми, но в письме №03-11-11/46304 от 11 июня 2021 года Минфин разрешает применять специальный налоговый режим НПД для физлиц и ИП, оказывающих услуги по продаже или покупке недвижимости. При этом должны соблюдаться следующие требования:
- Доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год (ограничений по сумме месячного дохода нет)
- Нельзя совмещать с другими спецрежимами и ИП на ОСНО
- Самозанятый не может нанимать сотрудников и оказывать услуги бывшему работодателю (ограничение действует 2 года)
- Нельзя вести деятельность на основании договора: поручения, комиссии или агентского
Реальные сроки и способы регистрации в качестве самозанятого
Через приложение «Мой налог», личный кабинет на сайте ФНС или через Госуслуги. Обычно процедура занимает не более 5 минут. Однако в некоторых случаях (при отсутствии данных в системе или при задвоении ИНН) требуется посещение офиса МФЦ.
Через СберБанк Онлайн. В категории «Каталог» нужно войти в раздел «Услуги», строку «Своё дело» и заполнить все необходимые поля. В течение нескольких минут придёт ответ из налоговой службы и уведомление из банка. Максимальный срок регистрации — 6 дней.
Лично в ФНС — 30 минут. При себе нужно иметь паспорт и ИНН.
Также при регистрации указывается вид деятельности. Как правило, риелторы выбирают категорию «Финансы» (вид деятельности — «Косультирование» или «Риелтор»). Также можно указать категорию «Информационные услуги» или «Юристы».
«Самозанятый может открыть отдельную карту, куда будут приходить платежи от клиентов за оказанные услуги. Такие поступления будут считаться доходом. Удобный вариант — цифровая карта. Её можно открыть через СберБанк Онлайн и использовать только для расчётов с клиентами. Для этих целей также можно использовать свою личную карту, но в этом случае в приложении «Мой налог»потребуется отдельно отмечать все операции, с которых требуется удержать налог».
Как рассчитывается налог
- 4% — со всей суммы, если оплата поступила от клиентов – физлиц
- 6% — со всей суммы, если оплата поступила от юрлиц или ИП
ФНС сама считает налог — отчётность подавать не нужно. Налоговым периодом у самозанятых считается один календарный месяц. Уведомление с указанием суммы к оплате приходит налогоплательщику до 12 числа месяца, следующего за отчётным. Оплатить счёт нужно до 28 числа. Это можно сделать через приложение «Мой налог».
Что делать, если налог не пришёл
Если вы только зарегистрировались в качестве самозанятого, то в следующем месяце налог, как правило, не приходит. Например, если налогоплательщик зарегистрировался в мае, то налог ему необходимо заплатить не до 28 июня, а до 28 июля.
Почему сумма начисленного налога меньше, чем нужно
Сумма начисленного налога не всегда совпадает с расчётной, так как ФНС предоставляет налоговый бонус в размере 10 000 рублей. Как это работает?
Например, вы единоразово получили 20 000 рублей от юридического лица и должны заплатить 6% налога, то есть 1 200 рублей. Но с применением бонуса налоговая ставка уменьшается с 6 до 4% (при получении средств от физлица — с 4 до 3%), соответственно, сумма к оплате составит 800 рублей. Разница в 400 рублей в этом месяце и есть тот самый налоговый бонус.
НПД будет рассчитываться таким образом до тех пор, пока суммарно экономия не перевалит за 10 000 рублей. Оформлять льготу не нужно — налоговая всё сделает сама.
Повторно воспользоваться этим бонусом нельзя.
Как проводить сделки
При оформлении услуги необходимо сформировать электронный чек и направить его клиенту (либо предъявить ему QR-код с чека). Это делается через приложение«Мой налог» — использование контрольно-кассовой техники не требуется. Пользователь указывает сумму, фамилию клиента и его статус (физлицо, ИП или юрлицо) Если сумма чека больше 10 000 рублей, то требуется заключать договор на оказание услуги.