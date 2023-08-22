Эксперт рассказал о важности публичных мероприятий в сфере недвижимости
- Какую роль, на ваш взгляд, играют публичные отраслевые мероприятия в развитии отрасли недвижимости?
- Что обязательно должно быть в программе качественного и действительно полезного мероприятия в сфере недвижимости?
- Как выбрать мероприятие для посещения?
- Каких целей может достичь компания в сфере недвижимости, принимая участие в бизнес-мероприятиях?
- Какие личные преимущества может получить профессионал, принимая участие в таких мероприятиях?
- Что вы можете посоветовать участникам мероприятий в сфере недвижимости для получения максимальной отдачи от таких активностей?
- Будет ли развиваться онлайн-формат для мероприятий в сфере недвижимости?
- Как вы смотрите на будущее мероприятий в сфере недвижимости в России?
Близится осенний сезон бизнес-мероприятий на рынке недвижимости. Как профи рынка выбрать, какой ивент стоит посетить, чтобы получить максимальную отдачу от таких активностей?
Поговорили про роль публичных отраслевых мероприятий на рынке недвижимости и обсудили их преимущества для профсообщества с Олегом Дмитриевым, основателем и руководителем маркетингового агентства недвижимости Doctortarget, главой оргкомитета международной выставки недвижимости ReExpo Russia.
Олег Дмитриев работает в интернет-маркетинге с 2012 года, выступает в качестве эксперта и спикера, является основателем и ведущим обучающих курсов, обладает МВА «Маркетинг» Реннской школы бизнеса (Франция), проходил тренинг и сертификацию в SAI Global (США).
Какую роль, на ваш взгляд, играют публичные отраслевые мероприятия в развитии отрасли недвижимости?
Если ты застройщик, брокер, агент по недвижимости и работаешь только в созданных тобой рамках (офис, окружение, партнеры), то в непродолжительный срок это выгорает изнутри, а агрессивные конкуренты понемногу, но вырывают из него эти родные частицы твоего механизма. В современном мире работать в устоявшихся рамках — это непозволительная роскошь.
Тебе постоянно нужно новое общение и контакты, новые знания, новые истории успеха твоих коллег, новые партнёры, новые коллаборации, приток свежих трендов и идей. Всё это точки роста и вдохновения любого участника рынка недвижимости. Именно это мы и пытаемся дать на каждом отраслевом мероприятии.
Если рассматривать такой формат мероприятий, как выставка недвижимости, то для покупателя это прекрасная возможность за один день познакомиться с множеством застройщиков и проектов, сравнить их здесь и сейчас, вывести менеджеров на максимально комфортные условия и щедрые подарки. Зачастую после дня продуктивной работы на выставке риелтор выходит с неё совсем другим человеком.
Что обязательно должно быть в программе качественного и действительно полезного мероприятия в сфере недвижимости?
На мой взгляд, независимо от заявленного формата мероприятия, люди хотят общения между собой, новых знакомств, жаждут получать полезную информацию от спикеров, заряжаться энергией зала, вдохновляться более опытными коллегами.
И второй важный признак качественного мероприятия — забота о гостях. Банально, это удобная и понятная логистика как на общественном, так и на личном транспорте, организация питания и кофе-пауз, наличие мест для отдыха, гардероб, фотозона и фотограф, служба поддержки. Это такие базовые вещи, которые сегодня вошли в стандарт. Хотя стоит отметить, что даже не все крупные площадки в Москве отвечают таким требованиям.
Менее очевидный, но не менее важный критерий для самих организаторов — забота о посетителях после самого мероприятия. Это поддержка общения в социальных сетях, удобный фото- и видеосток для воспоминаний, благодарность в личном сообщении или письме, анкетирование об удовлетворенности и предложениях.
Как выбрать мероприятие для посещения?
Я бы не стал ориентироваться в первую очередь на формат, хотя он тоже важен. Если ваша цель — послушать доклады и получить инсайты, вам подойдёт конференция или форум, для расширения внешних деловых связей и поиска клиентов лучше выбрать формат выставки или ярмарки.
Но главным образом рекомендую обратить внимание на спикеров и перечень компаний–участников. Если это известные и признанные эксперты рынка, лидеры мнений, либо известные игроки, то, скорее всего, контакт с ними окупит затраченное время.
Важен пул партнёров мероприятия — это некий индикатор, квалификация, которую прошел оргкомитет на этапе подготовки. Если независимое жюри — лидеры отрасли — решили поддержать такое событие, то с высокой вероятностью оно заслуживает внимания. В то же время не стоит воспринимать молодые ивенты как нечто не достойное доверия, возможно, им просто нужно время для наработки авторитета на рынке.
Каких целей может достичь компания в сфере недвижимости, принимая участие в бизнес-мероприятиях?
Участие в подобном мероприятии — знак на подсознательном уровне для покупателя, что компания не просто хочет получить с него денег, а инвестирует в него и в его время и внимание. Например, если агентство недвижимости или застройщик инвестирует в свое участие в выставке: оплачивает и оформляет стенд, приобретает рекламные возможности и сувенирную продукцию, то посетитель выставки видит, что компания вложила деньги в ожидании его внимания.
Вторая очевидная цель для компании — имиджевая составляющая. Сейчас много говорят о значимости личного и корпоративного бренда. Участвуя в подобном мероприятии, компания становится точкой притяжения посетителей, маркером финансовой стабильности и успеха.
Какие личные преимущества может получить профессионал, принимая участие в таких мероприятиях?
Участие профессионала в отраслевых оффлайн мероприятиях — обязательный элемент дорожной карты по развитию личного бренда. Вы попадаете в комьюнити экспертов рынка, в том числе публичных, среди которых присутствуют и лидеры мнений. Это совсем другой уровень, по смыслу другое окружение, это кратный рост на короткой дистанции.
Что вы можете посоветовать участникам мероприятий в сфере недвижимости для получения максимальной отдачи от таких активностей?
Моя главная рекомендация — общайтесь, выжимайте максимум нетворкинга, пополняйте свою записную книжку и социальные сети — это ваш бесценный актив.
Если вы молодой эксперт и вас пока не приглашают выступать со сцены, задавайте вопросы из зала, подходите к спикерам после выступлений, просите контакты. Знакомьтесь с теми, с кем потенциально у вас может состояться бизнес — застройщики, ипотечные брокеры, хоумстейджеры. Не думайте, о том, где вы возьмёте клиентов, порой сами партнёры передают непрофильных для их специализации покупателей.
Если вы риелтор, развивайте партнёрские отношения с коллегами из других регионов. Вообще, абсолютно на любом оффлайн мероприятии вы можете быть главным спикером для своей аудитории. Выходите в эфир с площадки мероприятия и транслируйте своей аудитории в социальных сетях ваше экспертное мнение. И поверьте, вас скоро пригласят на сцену!
Будет ли развиваться онлайн-формат для мероприятий в сфере недвижимости?
На мой взгляд, это актуальный формат для удаленных регионов России. Но даже в дальнем городе, набравшись опыта проведения и участия в онлайн мероприятиях, вы можете организовать какое-то оффлайн событие.
Тем более, что сейчас активно развиваются некоммерческие объединения в сфере недвижимости, роль которых на самом деле сложно переоценить. Попробуйте провести с такой гильдией и ассоциацией совместное мероприятие, и таким образом, за короткий промежуток времени из блогера вы трансформируетесь в организатора и лидера мнений в своём регионе. И это не будет итог. Вы увидите, что это только начало большого пути.
Как вы смотрите на будущее мероприятий в сфере недвижимости в России?
Я убеждён, что усилится борьба за аудиторию, усилится борьба за участников, усилится борьба за действительно сильных спикеров и партнёров – лидеров рынка. Это слагаемые успеха любого события. Ключевыми инструментами такой борьбы окажутся маркетинг, идеи новых форматов, забота об участниках и посетителях. В конечном счёте именно посетитель будет во многом определять вектор маркетинга организаторов. Всё большую актуальность обретают такие инструменты как customer generation marketing (CGM), геймификация и виртуальное пространство всего мероприятия для посетителей со всего мира, площадки для непрерывного нетворкинга, эмоциональное вовлечение через трансформации.
Международная выставка ReExpo Russia 2023 пройдёт 21 по 23 сентября в «Крокус-Экспо» и соберёт более 1 000 проектов и 7 000 профессионалов в сфере недвижимости. Выставка включает деловую программу: с докладами выступят более 30 экспертов отрасли.
В том числе, 21 сентября в секции «Риелторы» с 12.30 до 13.00 участвует спикер от Домклик: Александр Горбачев, эксперт по работе с рынком вторичного жилья, выступит с темой «Индустрия недвижимости Домклик — как меняется рынок риелторской услуги сегодня».
Узнать подробнее о мероприятии и деловой программе можно на сайте ReExpo.