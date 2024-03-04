Подписки для партнеров на Домклик: преимущества услуги
Подписки для партнеров — это пакет услуг для агентств недвижимости и риелторов, зарегистрированных на Домклик PRO. Они помогают экономить на размещении и продвижении объявлений, дают инструменты для привлечения новой аудитории, повышения продаж и узнаваемости бренда.
Всего есть три вида подписок: «Максимум», «Оптимум» и «Стандарт». У каждого из них свой набор преимуществ.
У компаний в том числе в зависимости от размера разные потребности и взгляд на то, как вести бизнес. Нам важны скидка, конверсия, быстрый выход на сделку, согласование за один день. Другим участникам рынка недвижимости это, может быть, не нужно. Их интересует, например, гарантия и безопасность. И для каждой компании исходя из этого есть подходящая подписка.
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Так или иначе компаниям важны продажи и продвижение бренда. Эти вопросы, опираясь на функционал подписок, с Юрием Паршиковым обсудили ведущий менеджер продуктов Домклик Татьяна Горбачева и руководитель направления по работе с рынком вторичного жилья Домклик Борис Шахов.
Стимуляция продаж: инструменты
Рассылка скидок. Персональное предложение получают пользователи, которые добавили объект в «Избранное». Это помогает привлечь заинтересованную аудиторию, которая еще не вышла на контакт с риелтором.
Когда предлагать персональную скидку клиенту и какого размера
Нужно смотреть по конверсии, но, как правило, больше всего звонков и просмотров у риелтора по пятницам и понедельникам. Поэтому именно в эти дни стоит предлагать скидку. Например, при региональных сделках она может быть 2-3%.
Поиск по завершенным сделкам. С помощью этой функции можно увидеть стоимость квартир, комнат и загородной недвижимости, по которой их продали. Это дает возможность следить за ситуацией на рынке и использовать данные при обосновании рыночной цены клиенту.
Как обосновать рыночную цену покупателю и насколько важно следить за ценообразованием на рынке
Цена, по которой продали реальный объект, — одна из самых точных цифр на рынке, и она важна в этом контексте. Если бизнес станет опираться на данные Сбербанка, ему будет проще объяснить ценообразование объекта.
Мы отталкиваемся от рыночных условий. Если риелтор считает, что объект, с которым нужно работать, ликвидный, то он с ним работает, доводит до рыночной стоимости и продает его.
Если посмотреть статистику, 80% объектов, которые выставляет наша компания каждый месяц, продаются. Это говорит о том, что мы либо работаем исключительно с ликвидными объектами, либо наши агенты умеют работать с ценообразованием. Я склоняюсь ко второму варианту.
Дополнительное размещение объявлений агентства. На странице объявления отображаются другие предложения того же агентства недвижимости, что увеличивает конверсию и удерживает внимание потенциального клиента.
Как часто клиент звонит по поводу одного объекта, а ему предлагают другой
Действительно, есть рынки, где публикуют фейковые объявления, чтобы завлечь и предложить вместо них другие. У нас такая практика не прижилась, и она не могла бы прижиться, потому что агенты сами платят за рекламу. Да, мы как бизнес должны облегчить эту нагрузку, поэтому часть расходов компания компенсирует, также мы даем скидки. Тем не менее агенты тратят свои деньги, поэтому не в их интересах выставлять фейки.
При этом бывает, что клиенты приходят с запросом, например, на двухкомнатную квартиру. А риелтор, выявляя их потребность, понимает, что может предложить вариант лучше — допустим, трехкомнатную квартиру, увеличив кредитное плечо.
Продвижение бренда
Расширенные возможности брендинга. В результатах поиска, карточке объявления и на карте выводится максимально подробная информация об агентстве недвижимости. Внимание клиента акцентируется в том числе на опыте работы и рейтинге компании.
Как продвигать собственный бренд и стоит ли это делать через классифайд
Это хороший способ продвижения, причем мы видим заметную положительную динамику. Сначала клиент идет на основные сайты с объявлениями о продаже и аренде недвижимости, а не обращается к риелтору напрямую. Поэтому чем больше объектов агентства в подборке, тем больше можно сэкономить на рекламных кампаниях.
Важно ли компании работать с отзывами и рейтингами
Конечно, это важная работа в борьбе за долю рынка. Это повышает лояльность клиента к компании, позволяет сохранить и привлечь новые кадры, предлагая привлекательные условия. Это серьезное преимущество.
Я бы рекомендовал коллегам не откладывать работу с Домклик, в том числе с его сервисами.