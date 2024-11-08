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Домклик снижает тарифы на размещение объявлений в ряде регионов

Партнёрам
08 нояб 2024
447
Домклик снижает тарифы на размещение объявлений в ряде регионов
Содержание

Домклик с 5 ноября 2024 года обновил условия размещения объявлений о продаже вторичного жилья. Теперь стоимость публикации объявлений в нескольких регионах дешевле, а где-то стала бесплатной. Изменения касаются всех продавцов собственников, риелторов и агентств недвижимости. Рассказываем, где поменяются тарифы и о возможностях получить скидки.

Размещение объявлений на Домклик стало платным в нескольких городах и регионах России с лета 2022 года. Срок размещения объявлений — 30 дней. После этого объявление нужно опубликовать повторно.

Дополнительно можно подключить платное продвижение объявления. Это помогает сделать его заметнее среди других в поиске, привлечь больше звонков и быстрее найти покупателя. Кроме того, при покупке продвижения объявление будет опубликованным всё время действия услуги, даже если 30 дней уже прошли.

Платное размещение объявлений распространяется:

  • на продажу квартир на вторичном рынке;
  • продажу комнат на вторичном рынке;
  • переуступку.

В Москве, Московской и Иркутской областях, и в Сочи платными также будут объявления о продаже загородной недвижимости.

Регионы, где размещение объявлений стало выгоднее

Регион

Старый тариф

Новый тариф

Республика Калмыкия

390 ₽

89 ₽

Карачаево-Черкесская Республика

390 ₽

бесплатно

Республика Адыгея

390 ₽

49 ₽

Республика Северная Осетия — Алания

390 ₽

29 ₽

Кабардино-Балкарская Республика

353 ₽

89 ₽

Республика Ингушетия

142 ₽

49 ₽

Чеченская Республика

179 ₽

бесплатно

Республика Дагестан

199 ₽

бесплатно

Скидки на платное размещение для собственников и риелторов

Публиковать объявления на Домклик можно ещё дешевле, покупая пакет размещений. Размер скидки зависит от количества объявлений в пакете. В 1 пакет входят 30 объявлений.

Количество объявлений

Размер скидки

от 1 до 4 объявлений

скидки нет

от 5 до 9 объявлений

скидка 5%

от 10 до 19 объявлений

скидка 10%

от 20 до 29 объявлений

скидка 20%

30 объявлений

скидка 30%

Срок действия — 30 дней с даты покупки.

Оплатить размещение объявлений, продвижение и пакеты можно банковской картой в личном кабинете Домклик. При первом размещении это можно сделать бонусами СберСпасибо.

Пошаговая инструкция, как приобрести пакет размещений>>

Скидки на платное размещение для компаний

Количество объявлений

Размер скидки

от 1 до 4 объявлений

скидки нет

от 5 до 9 объявлений

скидка 5%

от 10 до 19 объявлений

скидка 10%

от 20 до 29 объявлений

скидка 20%

от 30 до 299 объявлений

скидка 30%

от 300 до 499 объявлений

скидка 40%

от 500 до 3000 объявлений

скидка 45%

свыше 3000 объявлений

скидка 50%

Пакет размещений привязывается к компании, его могут расходовать все сотрудники. При этом можно выбрать срок начала действия пакета.

Руководитель агентства недвижимости может оплатить услугу при помощи банковской карты, Кошелька Домклик или по счету на юридическое лицо.

Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
Пользуетесь возможностями продвижения объявлений на Домклик?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии3
А
Алибулат Х.
3 дня назад

Здраствуйте отличный сервис

Домклик
12 часов назад

Алибулат Х.здравствуйте! Рады помочь💚

С
Севак А.
3 дня назад

Здравствуйте, да конечно. Это работает 👍

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