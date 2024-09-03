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API-чаты для партнеров: что это и как подключить

Партнёрам
Дата публикации: 03 сен 2024
8K
API-чаты для партнеров: что это и как подключить
Содержание

Домклик запускает новый способ коммуникации между риелтором и покупателем — API-чаты. Таким образом покупатель сможет задать вопрос продавцу в карточке объявления на сайте Домклик, а тот получит сообщение в привычной CRM-системе или в мессенджере компании.

Простыми словами, API — это технология, которая позволяет одной программе интегрироваться в другую. В данном случае между собой будут взаимодействовать чаты Домклик и те, которыми пользуются партнеры для работы.  

В чем преимущества новой опции

  • Все сообщения в одном месте. Вам больше не придется переключаться между разными чатами и вкладками, чтобы ответить потенциальному покупателю. Все они придут в удобный для вас мессенджер. Это сэкономит время и упростит взаимодействие с клиентом.
  • Повышение охвата пользователей. При коммуникации в единой системе меньше шансов пропустить сообщение, а значит, вы сможете ответить большему числу клиентов.
  • Дополнительное привлечение аудитории, которая предпочитает писать, а не звонить.

Какие CRM-системы поддерживают API-чаты Домклик

  • INTRUM REALT CRM
  • Yucrm
  • AgentBase
  • VISION crm
  • CRM RealtyRuler

Как подключить API-чаты

Шаг 1. Настройте CRM

Получите ключ авторизации (токен) для API-чатов:

  1. Перейдите в раздел поддержки Домклик.
  2. Нажмите кнопку «Создать обращение».
  3. В теме обращения выберите «Объявления и недвижимость на Домклик». Далее — «Мои объявления (публикация, редактирование, удаление)» → «Чаты с покупателем на Домклик» → «API-чаты».
  4. В окне «Написать обращение» введите следующее:

Выпуск ключа авторизации (токена) для API-чатов

И укажите информацию:

  • название агентства;
  • company_id;
  • e-mail руководителя компании, указанный при регистрации (на эту почту пришлем токен);
  • ссылку на страницу агентства на Домклик (если его нет на витрине, ссылку отправлять не нужно).

5. Нажмите «Отправить». В течение 24 часов мы выпустим токен и пришлем его на указанный e-mail.

6. Передайте ключ авторизации и документацию разработчикам вашей CRM/мессенджера.

7. После настройки уточните у разработчиков, все ли корректно работает.

Шаг 2. Запустите чат в личном кабинете руководителя

  • авторизуйтесь в личном кабинете руководителя;    
  • перейдите по ссылке в настройки;
  • проверьте в настройках текущий способ связи (для того чтобы пользователям были доступны чаты, нужно выбрать кнопку «По телефону и в чате»).

Шаг 3. Начните общение

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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