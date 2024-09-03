API-чаты для партнеров: что это и как подключить
Домклик запускает новый способ коммуникации между риелтором и покупателем — API-чаты. Таким образом покупатель сможет задать вопрос продавцу в карточке объявления на сайте Домклик, а тот получит сообщение в привычной CRM-системе или в мессенджере компании.
Простыми словами, API — это технология, которая позволяет одной программе интегрироваться в другую. В данном случае между собой будут взаимодействовать чаты Домклик и те, которыми пользуются партнеры для работы.
В чем преимущества новой опции
- Все сообщения в одном месте. Вам больше не придется переключаться между разными чатами и вкладками, чтобы ответить потенциальному покупателю. Все они придут в удобный для вас мессенджер. Это сэкономит время и упростит взаимодействие с клиентом.
- Повышение охвата пользователей. При коммуникации в единой системе меньше шансов пропустить сообщение, а значит, вы сможете ответить большему числу клиентов.
- Дополнительное привлечение аудитории, которая предпочитает писать, а не звонить.
Какие CRM-системы поддерживают API-чаты Домклик
- INTRUM REALT CRM
- Yucrm
- AgentBase
- VISION crm
- CRM RealtyRuler
Как подключить API-чаты
Шаг 1. Настройте CRM
Получите ключ авторизации (токен) для API-чатов:
- Перейдите в раздел поддержки Домклик.
- Нажмите кнопку «Создать обращение».
- В теме обращения выберите «Объявления и недвижимость на Домклик». Далее — «Мои объявления (публикация, редактирование, удаление)» → «Чаты с покупателем на Домклик» → «API-чаты».
- В окне «Написать обращение» введите следующее:
Выпуск ключа авторизации (токена) для API-чатов
И укажите информацию:
- название агентства;
- company_id;
- e-mail руководителя компании, указанный при регистрации (на эту почту пришлем токен);
- ссылку на страницу агентства на Домклик (если его нет на витрине, ссылку отправлять не нужно).
5. Нажмите «Отправить». В течение 24 часов мы выпустим токен и пришлем его на указанный e-mail.
6. Передайте ключ авторизации и документацию разработчикам вашей CRM/мессенджера.
7. После настройки уточните у разработчиков, все ли корректно работает.
Шаг 2. Запустите чат в личном кабинете руководителя
- авторизуйтесь в личном кабинете руководителя;
- перейдите по ссылке в настройки;
- проверьте в настройках текущий способ связи (для того чтобы пользователям были доступны чаты, нужно выбрать кнопку «По телефону и в чате»).