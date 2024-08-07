Программа лояльности для агентств недвижимости: от «А» до «Я»
- Что такое программа лояльности
- Какой статус в программе лояльности может получить компания–партнёр
- Какие бонусы даёт программа лояльности
- Какие показатели учитываются при расчёте статуса в программе
- Расчёт финального статуса
- Сколько весит каждый показатель
- Виджет в Домклик PRO
- С какой периодичностью меняются показатели для достижения цели
Для партнёров Домклик продолжает работать программа лояльности.
Всё просто: чем больше у партнёра сделок с ипотекой Сбера и сервисами Домклик — тем выше статус компании и больше возможностей для развития бизнеса!
Рассказываем по порядку и с примерами.
Что такое программа лояльности
Это уникальное предложение для агентств недвижимости–партнёров Домклик, которым доступны особые возможности — инструменты продаж, маркетинговые активности, участие в совместных контент-проектах и многое другое.
Совсем не обязательно быть большим агентством, чтобы достичь высокого статуса в программе. Логика обновлённой программы лояльности позволяет подниматься выше благодаря нескольким критериям, и вашему офису необязательно лидировать по всем показателям.
Офис не может участвовать, если за ним не закреплен менеджер по сопровождению партнёров Домклик.
Какой статус в программе лояльности может получить компания–партнёр
В соответствии с уровнем сотрудничества партнёру присуждается статус: «Бронза», «Серебро», «Золото», «Платина».
Какие бонусы даёт программа лояльности
Участники программы лояльности могут воспользоваться различными поощрениями. Перечень доступных привилегий зависит от вашего статуса в программе.
Что могут получить лояльные партнёры:
- печатный сертификат со статусом партнера Домклик,
- персональная Q&A программы обучения по проведению сделок и работе с клиентами
- специальные инструменты продаж, маркетинговые активности, участие в совместных контент-проектах и многое другое
Какие показатели учитываются при расчёте статуса в программе
Расчёт статуса офиса в программе лояльности основывается на четырёх критериях:
1. Ипотека (ипотечные сделки, шт.)
Количество ипотечных сделок будет засчитываться любому офису, агент которого находился в сделке на момент её перехода в статус «Кредит выдан».
2. Неипотека (сделки без ипотеки, шт.)
Данный показатель отражает сделки по приобретению объекта недвижимости без использования кредитных средств банка или с использованием кредитных средств иных банков, кроме Сбербанка.
Чтобы увеличить результат по данному показателю, любому агенту офиса требуется реализовать одну из следующих услуг:
- Сервис электронной регистрации
- Сервис безопасных расчётов
- Услуга «Договор купли-продажи»
- Юридическая проверка недвижимости
- Регистрация и расчёты
3. Платное продвижение (продвижение объявлений, %)
Рассчитывается следующим образом: берётся медиана доли платно продвигаемых объявлений с начала текущего календарного квартала по дням.
Немного математики
Медиана — это значение, делящее распределение пополам. Другими словами, это значение, ниже которого находятся 50% значений, и выше также 50% всех значений в распределении.
Например, в распределении 3, 4, 5, 7, 8 медианой будет 5, поскольку оно делит распределение пополам.
Пример
Посмотрим на показатели офиса «Ромашка» по его объявлениям.
Почему мы выбрали медиану для расчёта значения доли платного продвижения
Для тех офисов, которые стабильно поддерживают долю платного продвижения, медиана никак не будет отличаться от среднего значения. Таковы законы статистики!
Однако у офисов, которые нестабильно пользуются услугой платного продвижения, медиана будет ниже среднего.
Четвёртый показатель — доля некачественного контента. Рассчитывается как отношение количества объявлений, опубликованных с нарушением правил размещения к общему количеству объявлений, выставленных с начала текущего календарного квартала:
Со статистикой отклонённых объявлений вы можете ознакомиться в личном кабинете в разделе «Мои объявления» — «Качество объявлений».
Расчёт финального статуса
Статус по программе лояльности присваивается офису исходя из расчёта средневзвешенного среднего показателя офиса, где каждый показатель имеет свой вес.
Что такое средневзвешенное среднее
Это величина, вычисляемая на основе чисел, «ценность» или «вес» которых не равнозначны. Например, если нужно вычислить среднее взвешенное оценки, помните, что оценки за разные задания составляют определенные проценты от финальной оценки.
В нашей ситуации для средневзвешенного среднего необходимо ввести одинаковую балльную систему для каждого показателя. Было принято решение для каждого из показателей брать за «оценку» - количество опереженных офисов по каждому показателю.
Пример
Представим, что в регионе офиса «Ромашка» есть 400 офисов участников программы лояльности.
Офис «Ромашка» провёл в своём регионе больше всего ипотечных сделок — это означает, что он опередил по показателю «Ипотечные сделки» 399 (= 400 – 1) офисов других участников программы.
По количеству таких офисов и будет рассчитываться средневзвешенное среднее.
Сколько весит каждый показатель
- Ипотечные сделки — 35%
- Неипотечные сделки — 35%
- Медианная доля ПП — 20%
- Доля некачественного контента — 10%
Окончательная формула расчёта средневзвешенного среднего показателя:
Средневзвешенный средний показатель определяет место офиса в рейтинге программы лояльности в регионе. Чем больше средневзвешенный показатель, тем выше место офиса в регионе для присвоения статуса.
Пример
Представим, что в регионе офиса «Ромашка» 400 офисов участников программы лояльности.
1. Из предыдущего примера помним, что офис «Ромашка» опередил по показателю «Ипотечные сделки» 399 (= 400 – 1) офисов участников программы лояльности.
2. По неипотечным сделкам офис «Ромашка» опередил 350 офисов.
3. По платному продвижению офис «Ромашка» опередил 360 офисов.
4. По показателю серьёзных нарушений, а точнее, по их отсутствию офис «Ромашка» опередил 390 офисов.
Для офиса «Ромашка» средневзвешенное среднее будет рассчитываться следующим образом:
Этот показатель будет сравниваться с показателями других офисов в регионе. Их показатель средневзвешенного среднего рассчитывается по такой же формуле. Меняется только количество офисов, которые смог опередить участник. Для каждого офиса они свои.
По результатам расчётов составляется рейтинг офисов в регионе по средневзвешенному среднему (по убыванию) — от высшего показателя к низшему. При самом высоком значении средневзвешенного офис получит статус партнёра «Платина». Далее присваиваются статусы партнёров «Золото», «Серебро» и «Бронза» (по убыванию значений средневзвешенного показателя офисов).
Остальные офисы, у которых показатель средневзвешенного среднего оказался ниже, чем последний офис со статусом партнёра «Бронза», получают статусы «Нулевой». Офисам со статусом «Нулевой» не предоставляются преференции.
Виджет в Домклик PRO
1 — Название и адрес офиса
2 — Статус вашего офиса за предыдущий квартал (текущий статус). Преференции по программе лояльности присваиваются по статусу за предыдущий квартал
3 — Активная ссылка по скачиванию сертификата за предыдущий квартал
4 — Промежуточный результат за текущий квартал и текущие показатели по четырём критериям
5 — Критерии программы лояльности
6 — Статус ниже — статус и показатели офиса-конкурента из предыдущей статусной группы
Чтобы не перейти в статус ниже (например, из «Золото» в «Серебро»), партнеру нужно всегда превышать показатели из колонки «Статус ниже».
7 — Ваш статус — статус и показатели вашего офиса
8 — Статус выше — статус и показатели офиса-конкурента из следующей статусной группы
Чтобы увеличить свой статус до следующего (например, с «Золото» до «Платина»), партнёру нужно достичь и превысить значения из колонки «Статус выше».
С какой периодичностью меняются показатели для достижения цели
В новой программе лояльности нет как таковых «планов» или «показателей для достижения цели», а есть показатели одного партнёра, который занимает более высокий статус.
Таблица лидеров обновляется каждый день, поэтому партнёр, который занимает статус выше, может также меняться ежедневно.
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