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Domclick Digital Day: тренды на рынке недвижимости, phygital-технологии и стратегии развития бизнеса

Дата публикации: 05 апр 2024
Domclick Digital Day: тренды на рынке недвижимости, phygital-технологии и стратегии развития бизнеса
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4 апреля в Сочи состоялась конференция для застройщиков и агентств недвижимости Domclick Digital Day. Порядка 420 партнёров Сбера участвовали в ней очно, ещё 750 присоединились онлайн, а трансляции сессий посмотрело более 7 тыс. человек.

Ключевыми спикерами мероприятия стали председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи и директор по работе с партнёрами дивизиона «Домклик» Сбербанка Максим Матвеев.

Конференцию открыл Алексей Лейпи. Он рассказал об актуальных трендах на рынке недвижимости — спросе и ценах на жильё, реакции покупателей на изменение ставок по ипотеке, — а также поделился последними нововведениями в Сбере. Одно из них — банк снижает минимальный размер комиссии для застройщиков при выдаче льготной ипотеки в сегментах, где необходима субсидия. С 5 апреля комиссия составит 4,9% вместо 7,5%.

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«Недвижимость по-прежнему остаётся одним из драйверов роста экономики южных регионов России и всей страны в целом. А Сбер — ключевым партнёром органов власти, девелоперов и покупателей с максимально широким и комплексным подходом. Так, по итогам прошлого года Юго-Западный банк принял более 300 решений о финансировании недвижимости на сумму 780 млрд рублей. Это в 2 раза больше, чем годом ранее», — рассказал председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

Он отметил, что вместе с развитием отрасли недвижимости в прошлом году рос и спрос на ипотечные продукты банка. В 2023 году Юго-Западный банк Сбера выдал более 180 тыс. ипотечных кредитов на сумму 573 млрд рублей, что также вдвое превысило показатели прошлого года.

«Уверен, проведённое мероприятие продолжит наше тесное и взаимовыгодное сотрудничество, поможет найти точки роста, новые идеи и решения для развития отрасли и комфорта наших клиентов», — добавил он.

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Директор по работе с партнёрами дивизиона «Домклик» Сбербанка Максим Матвеев представил инновации Домклик — единую платформу для продажи новостроек и онлайн-ипотеку. Он отметил, что Сбер планирует усовершенствовать своё приложение для партнёров, сделав его ещё удобнее.

Помимо этого, в фокусе внимания участников конференции находились phygital-технологии в сделках с жильём и их внедрение в Домклик, стратегии развития бизнеса и перспективы рынка недвижимости на юге страны.

Во второй части мероприятия в формате кейс-сессий спикеры поделились с застройщиками инструментами для увеличения продаж на первичном рынке и рассказали, как закрыть сделку с клиентом за один день. Агентства недвижимости узнали о новых цифровых инструментах и о том, как риелтору быстро получать вознаграждение от покупателей с помощью сервисов Домклик.

Трансляция Domclick Digital Day: открытие, brain-сессия и конференция для АН

Трансляция Domclick Digital Day: конференция для застройщиков

Новости
Мероприятия
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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