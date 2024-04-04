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В Домклик рассказали, какие скидки готовы предлагать продавцы квартир в 2024 году

Дата публикации: 04 апр 2024
В Домклик рассказали, какие скидки готовы предлагать продавцы квартир в 2024 году

Средняя скидка, которую готовы предлагать продавцы вторичной недвижимости в начале 2024 года, — около 2%. Об этом сообщил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи на конференции Domclick Digital Day в Сочи.

Что у нас происходило с дисконтом? Любые кризисные времена связаны, в первую очередь, с тем, что начинает сильно колебаться реальная стоимость сделок. Сейчас мы видим, что практически весь 2023 год она находится во флэте (не отмечается сильных колебаний — прим. ред.)

Сейчас, во-первых, уровень дисконта находится в среднем в районе 1,6–1,8%. Во-вторых, он уже длительное время, включая первые два месяца этого года, находится во флэте.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

В начале 2023 года продавцы вторичной недвижимости готовы были сбавить стоимость на 1,3–1,8%, следует из презентации Домклик.

4 апреля в Сочи проходит Domclick Digital Day — первая большая конференция Домклик для профессионалов рынка недвижимости: застройщиков, агентов недвижимости и подрядчиков. Подробнее — на сайте Domclick Digital Day.

Читайте также: Покупатели вторички на Домклик могут записаться онлайн на просмотр квартиры или дома

Новости
Domclick Digital Day
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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