Доля фейковых объявлений на Домклик снижается
Число объявлений на площадке Домклик уменьшилось практически на четверть — в первую очередь это фейковые объекты. Об этом заявил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи на конференции Domclick Digital Day в Сочи.
Как рассказал Лейпи, в Краснодарском крае было много объявлений, которые не соответствовали действительности. Вместе с профессиональным сообществом Домклик еще в прошлом году начал работу над тем, чтобы сделать базу объявлений честнее и чище.
Количество объявлений в целом снизилось почти на четверть, но мы очень внимательно посмотрели на то, что именно ушло с площадки. И это в первую очередь фейки. Эта работа начата, она находится на каком-то своем максимуме, и мы планируем ее продолжать.
На Домклик есть специальный раздел, где можно проверить законность постройки на земельном участке в Сочи и узнать подробнее, что такое фейк и самострой.