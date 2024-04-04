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Новости
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Доля фейковых объявлений на Домклик снижается

Дата публикации: 04 апр 2024
Доля фейковых объявлений на Домклик снижается

Число объявлений на площадке Домклик уменьшилось практически на четверть — в первую очередь это фейковые объекты. Об этом заявил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи на конференции Domclick Digital Day в Сочи.

Как рассказал Лейпи, в Краснодарском крае было много объявлений, которые не соответствовали действительности. Вместе с профессиональным сообществом Домклик еще в прошлом году начал работу над тем, чтобы сделать базу объявлений честнее и чище.

Количество объявлений в целом снизилось почти на четверть, но мы очень внимательно посмотрели на то, что именно ушло с площадки. И это в первую очередь фейки. Эта работа начата, она находится на каком-то своем максимуме, и мы планируем ее продолжать.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

На Домклик есть специальный раздел, где можно проверить законность постройки на земельном участке в Сочи и узнать подробнее, что такое фейк и самострой.

Читайте также: Фейки в недвижимости. Как распознать обман?

Новости
Domclick Digital Day
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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