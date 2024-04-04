Доля ипотечных кредитов Сбера с просрочкой платежа больше 90 дней сократилась вдвое
Жители России стали осознаннее подходить к оформлению ипотеки. Качество ипотечных заёмщиков Сбера за последние два года существенно выросло. Так, доля кредитов, по которым просрочка платежа превышает 90 дней, сократилась в почти в 2 раза, с 0,42% до 0,26%. Об этом рассказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи на конференции Domclick Digital Day в Сочи.
Мы связываем столь высокие темпы сокращения этого показателя со слаженной работой регулятора и банка. Напомню, что в 2023 году Банк России начал введение макропруденциальных надбавок для ограничения рисков закредитованности граждан. В марте этого года надбавки к коэффициентам риска вновь были повышены.
В Домклик также отметили, что в прошлом году быстрее всего показатель NPL 90+ снижался во втором полугодии — во время ажиотажного спроса на ипотеку. Тогда множество россиян стремились успеть взять кредит на выгодных условиях до повышения ставок и минимального первоначального взноса по основным льготным программам.
4 апреля в Сочи проходит Domclick Digital Day — первая большая конференция Домклик для профессионалов рынка недвижимости: застройщиков, агентов недвижимости и подрядчиков. Подробнее — на сайте Domclick Digital Day.
Вы можете оставить первый.