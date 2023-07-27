Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Партнёрам
2 мин
403

Бизнес-бранч с Домклик в Екатеринбурге

Дата публикации: 27 июл 2023
Бизнес-бранч с Домклик в Екатеринбурге
Содержание

Домклик запускает новый формат мероприятий для партнеров — бизнес-бранчи с агентствами недвижимости в разных регионах России. Первая встреча пройдет 10 августа и соберет профессионалов Урала.

Вместе с первыми лицами Сбера и Домклик, а также представителями крупнейших компаний в сфере недвижимости обсудим, куда движется рынок вторичного жилья, как трансформируется риелторская услуга и с помощью каких инструментов и сервисов можно повысить эффективность бизнеса.

Что ждет участников

Мы традиционно поделимся подробной аналитикой по рынку недвижимости и расскажем о ключевых показателях активности бизнеса в отрасли, в том числе в разрезе Свердловской области.

Представим актуальные инструменты для повышения эффективности работы, а также ответим на вопросы участников о трендах рынка, продуктах Домклик и соберем обратную связь для улучшения сервисов.

Для наших партнеров выступят топ-менеджеры Сбера и Домклик:

  • Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка, ПАО Сбербанк
  • Дмитрий Чернов, исполнительный директор по работе с партнерами дивизиона «Домклик», Сбербанк
  • Роман Родякин, директор управления витрины, Домклик
  • Игорь Шестеряков, исполнительный директор по развитию небанковских продуктов, Домклик
  • Феликс Альберт, эксперт по недвижимости, Домклик

Помимо наших спикеров, в рамках встречи также выступят руководители крупнейших компаний рынка недвижимости:

  • Юлия Бочарникова, директор по маркетингу, компания «Этажи»
  • Евгений Новосёлов, собственник, генеральный директор, ГК «Новосёл»

Партнёры поделятся своим взглядом на развитие отрасли и представят актуальные стратегии ведения бизнеса. Узнайте подробнее о темах выступлений спикеров в полной программе на сайте мероприятия.

Как принять участие в мероприятии

Если вы хотите зарегистрироваться на мероприятие или задать организационные вопросы, обратитесь к вашему менеджеру по работе с партнерами от Сбербанка..

Где следить за анонсами мероприятий Домклик

Напоминаем: чтобы не пропустить другие мероприятия Домклик, а также быть в курсе самых главных событий и новостей рынка недвижимости — подписывайтесь на телеграм-канал Домклик PRO.

Мероприятия
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Рекомендуем
Как изменились цены на недвижимость в мае 2023
4K
Как сделать ваше объявление на Домклик заметнее
26K
Что будет с рынком недвижимости: мнение эксперта
2K
Онлайн поддержка партнёров: что за сервис и как пользоваться
10K
Актуальное
Домклик запустил новую подписку для партнёров — Максимум-Free
12 дек 2024
449
Domclick Digital Forum: отвечаем на вопросы участников
12 дек 2024
1K
Domclick Digital Forum 2024: главные анонсы и краткие итоги на рынке недвижимости
06 дек 2024
670
Домклик назвал топ-10 застройщиков и агентств недвижимости 2024 года
02 дек 2024
10K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик PRO

Будьте в курсе главных новостей для профессионалов рынка
Телеграм-канал Домклик PRO
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал