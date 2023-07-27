Бизнес-бранч с Домклик в Екатеринбурге
Домклик запускает новый формат мероприятий для партнеров — бизнес-бранчи с агентствами недвижимости в разных регионах России. Первая встреча пройдет 10 августа и соберет профессионалов Урала.
Вместе с первыми лицами Сбера и Домклик, а также представителями крупнейших компаний в сфере недвижимости обсудим, куда движется рынок вторичного жилья, как трансформируется риелторская услуга и с помощью каких инструментов и сервисов можно повысить эффективность бизнеса.
Что ждет участников
Мы традиционно поделимся подробной аналитикой по рынку недвижимости и расскажем о ключевых показателях активности бизнеса в отрасли, в том числе в разрезе Свердловской области.
Представим актуальные инструменты для повышения эффективности работы, а также ответим на вопросы участников о трендах рынка, продуктах Домклик и соберем обратную связь для улучшения сервисов.
Для наших партнеров выступят топ-менеджеры Сбера и Домклик:
- Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка, ПАО Сбербанк
- Дмитрий Чернов, исполнительный директор по работе с партнерами дивизиона «Домклик», Сбербанк
- Роман Родякин, директор управления витрины, Домклик
- Игорь Шестеряков, исполнительный директор по развитию небанковских продуктов, Домклик
- Феликс Альберт, эксперт по недвижимости, Домклик
Помимо наших спикеров, в рамках встречи также выступят руководители крупнейших компаний рынка недвижимости:
- Юлия Бочарникова, директор по маркетингу, компания «Этажи»
- Евгений Новосёлов, собственник, генеральный директор, ГК «Новосёл»
Партнёры поделятся своим взглядом на развитие отрасли и представят актуальные стратегии ведения бизнеса. Узнайте подробнее о темах выступлений спикеров в полной программе на сайте мероприятия.
Как принять участие в мероприятии
Если вы хотите зарегистрироваться на мероприятие или задать организационные вопросы, обратитесь к вашему менеджеру по работе с партнерами от Сбербанка..
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