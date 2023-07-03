Что будет с рынком недвижимости: мнение эксперта
Алексей Козлов, управляющий директор сети АН «Монолит», рассказал о том, какие изменения ждут рынок недвижимости и поделился своим видением эффективной бизнес-модели в современных реалиях.
Чего ожидают сейчас участники рынка недвижимости?
Сегодня сфера недвижимости является центром внимания как государства, так и населения страны в целом. Это связано с тем, что вариативность направлений инвестирования и инструментов сохранения капитала не так велика. В этом плане недвижимость имеет хорошие перспективы.
Сейчас участники профсообщества ожидают изменений в данной отрасли с точки зрения как формата, так и бизнес-модели. На российском рынке недвижимости насчитывается порядка 23 тысяч агентств, при этом доля компаний-лидеров составляет 25%. Мы прогнозируем, что в ближайшие 5–7 лет доля участников, входящих в топ-10, достигнет 70%.
Также сейчас на рынке появляется огромное количество франшиз. Это говорит о том, что маржинальность будет падать в традиционных моделях. Она во франчайзинге и так была не очень большой — по лидерам рынка окупаемость могла достигаться на 7–8 год, а некоторые франшизы до сих пор не окупились.
В этой связи сейчас компании могут предлагать новые бизнес-модели, которые имеют все шансы занять основную долю рынка.
Как вы выстраиваете отношения с партнерами в рамках бизнес-модели?
Реализацию своей бизнес-модели мы видим следующим образом — открытие в больших городах собственного филиала в партнерстве с крупными агентствами недвижимости и построение вокруг этого уже небольших франшиз. Тогда центральный офис будет выполнять функцию такого хаба — HR-поддержка, IT-инфраструктура, обучение.
При этом независимо от того, франчайзинговые это города или наши собственные офисы, мы всегда продвигаем ценность партнерства. Сейчас мы проводим регулярные встречи с управляющими директорами и франчайзинговыми партнерами. Каждый участник может рассказать о сложностях, с которыми он сталкивается в бизнесе, а другие управляющие директора и партнеры делятся опытом решения таких проблем. Это всегда даёт хороший синергетический эффект.
Приведет ли цифровизация рынка недвижимости к исчезновению профессии риелтора?
В первую очередь появление цифровых сервисов несёт риски для агентств недвижимости. Ведь если все услуги доступны в телефоне, то возникает вопрос — а нужен ли риелтору офис? Поэтому надо задуматься над тем, а какую ценность все агентства недвижимости будут давать через 10 лет, если появляется какой-то цифровой продукт.
Угроза непосредственно для риелтора может быть в том случае, если он не умеет выстраивать эффективные коммуникации с клиентами. То есть, если сейчас его ценность состоит только в сборе документов, составлении договоров и организации показов, то скорее всего такие риелторы будут исчезать. А вот те агенты, которые обладают широким видением ситуации клиента, действительно умеют выявлять его потребность, коммуницировать с ним, являются практически незаменимыми.
Нужен ли на рынке недвижимости регулятор?
Я сторонник самоорганизации, но пока в России не удалось создать сильное сообщество риелторов, объединенных единой целью, с едиными стандартами. Поэтому, по всей видимости, в ближайшее время на рынке появится какой-то государственный орган, который будет выдавать лицензии и контролировать работу агентств.
Какие цели вы ставите перед собой?
Стратегическая цель — попасть в пятерку крупнейших агентств недвижимости. Как уже говорил ранее, в ближайшее время доля лидеров рынка достигнет 70%, поэтому остальным агентствам придётся либо делить оставшиеся 30% между собой, либо присоединяться к какой-то франшизе.
Для достижения цели нужны две вещи — достаточность капитала, умение пользоваться и управлять им и IT-компетенции. Это то, чего сейчас нет у подавляющего большинства компаний.