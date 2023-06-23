Как изменились цены на недвижимость в мае 2023
Аналитики Домклик изучили, как в мае 2023 года изменилась стоимость квадратного метра жилья на первичном и вторичном рынках в крупнейших регионах РФ, а также в регионах, лидирующих по числу выдач ипотеки.
Что произошло с ценами на новостройки
«Несмотря на продолжительные праздники, в мае спрос на новостройки продолжил расти. Было выдано почти 26 тыс. кредитов на сумму более 100 млрд рублей. Прирост по отношению к апрелю составил около 4%.
Стабильные показатели спроса привели к тому, что стоимость квадратного метра в целом по стране увеличилась незначительно — не более 1% к апрелю. При этом в большинстве регионов, в состав которых входят города-миллионники, стоимость строящегося жилья растет».
Где цены выросли
Наибольший прирост стоимости квадратного метра отмечается в Омской области (+6,8%), Самарской области (+4,2%), Красноярском крае (+3,5%). Увеличение наблюдается и в регионах, лидирующих по количеству выданных ипотечных кредитов: Челябинская область (+3%), Московская область (+2,6%), Тюменская область (+1,2%), Свердловская область (+1,1%).
Где цены снизились
В то же время можно выделить ряд регионов, где продавцы, напротив, предлагают большие скидки, стараясь удерживать внимание покупателей. Снижение стоимости квадратного метра наблюдается в столичных регионах (Москва — на 0,6%, Санкт-Петербург — на 1,6%), а также в ряде субъектов, традиционно входящих в ТОП-10 по количеству выдач: Ростовская область (-2,3%), Республика Башкортостан (-2,1%).
Что произошло с ценами на вторичку
На всероссийском рынке готового жилья процесс выхода цен на равновесный уровень продолжается: после медленного, но устойчивого роста мы наконец фиксируем незначительный спад (снижение на 0,3%). Объем предложения при этом также снизился — за месяц на 1% (данные витрины Домклик).
В Москве ситуация схожа: стоимость квадратного метра стабилизируется после небольшого повышения этой весной: в апреле прирост по отношению к началу года был равен 4,1%, теперь — около 3,7%.
Где цены снизились
Можно выделить регионы, в которых скачок цен в марте–апреле оказался более резким. Например, в Московской области, Краснодарском крае, Красноярском крае изменение составило 2–3%.
Как итог — в мае в этих регионах фиксируется более существенное снижение:
- Московская область — на 0,9%
- Краснодарский край — на 2,7%
- Красноярский край — на 3,3%
- Свердловская область — на 5,8%
По мнению аналитиков Домклик, дополнительным фактором, отразившимся на стоимости, стала переориентация покупателей на другие типы недвижимости. Напомним, что в мае в регионах-лидерах по спросу фиксируется заметное снижение доли вторичного жилья.
Где цены выросли
Выделяются и регионы, где стоимость готовых квартир продолжает расти с начала года. Тренд повышения цены отмечается в Челябинской области, и в меньшей степени в Тюменской области. По состоянию на май, изменение с начала года составляет 9% и 2% соответственно.
Челябинская область традиционно отмечается и низкими значениями скидок, которые делают собственники в процессе продажи (величина торга). Столь уверенное поведение может быть вызвано относительно низким уровнем востребованности других типов жилья (новостройки, загородная недвижимость).