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Как изменились цены на недвижимость в мае 2023

Дата публикации: 23 июн 2023
Как изменились цены на недвижимость в мае 2023
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Аналитики Домклик изучили, как в мае 2023 года изменилась стоимость квадратного метра жилья на первичном и вторичном рынках в крупнейших регионах РФ, а также в регионах, лидирующих по числу выдач ипотеки.

Что произошло с ценами на новостройки

Первичный рынок. Медианная стоимость квадратного метра в мае 2023 (по ипотечным сделкам, данные Сбербанка). Изменение по отношению к стоимости за предыдущий месяц обозначено цифрами у основания столбцов (%).
Первичный рынок. Медианная стоимость квадратного метра в мае 2023 (по ипотечным сделкам, данные Сбербанка). Изменение по отношению к стоимости за предыдущий месяц обозначено цифрами у основания столбцов (%).

«Несмотря на продолжительные праздники, в мае спрос на новостройки продолжил расти. Было выдано почти 26 тыс. кредитов на сумму более 100 млрд рублей. Прирост по отношению к апрелю составил около 4%.

Стабильные показатели спроса привели к тому, что стоимость квадратного метра в целом по стране увеличилась незначительно — не более 1% к апрелю. При этом в большинстве регионов, в состав которых входят города-миллионники, стоимость строящегося жилья растет».

Фото эксперта
Алексей Лейпи
и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка

Где цены выросли

Наибольший прирост стоимости квадратного метра отмечается в Омской области (+6,8%), Самарской области (+4,2%), Красноярском крае (+3,5%). Увеличение наблюдается и в регионах, лидирующих по количеству выданных ипотечных кредитов: Челябинская область (+3%), Московская область (+2,6%), Тюменская область (+1,2%), Свердловская область (+1,1%).

Где цены снизились

В то же время можно выделить ряд регионов, где продавцы, напротив, предлагают большие скидки, стараясь удерживать внимание покупателей. Снижение стоимости квадратного метра наблюдается в столичных регионах (Москва — на 0,6%, Санкт-Петербург — на 1,6%), а также в ряде субъектов, традиционно входящих в ТОП-10 по количеству выдач: Ростовская область (-2,3%), Республика Башкортостан (-2,1%).

Что произошло с ценами на вторичку

Вторичный рынок. Медианная стоимость квадратного метра в мае 2023 (по ипотечным сделкам, данные Сбербанка). Изменение по отношению к стоимости за предыдущий месяц обозначено цифрами у основания столбцов (%).
Вторичный рынок. Медианная стоимость квадратного метра в мае 2023 (по ипотечным сделкам, данные Сбербанка). Изменение по отношению к стоимости за предыдущий месяц обозначено цифрами у основания столбцов (%).

На всероссийском рынке готового жилья процесс выхода цен на равновесный уровень продолжается: после медленного, но устойчивого роста мы наконец фиксируем незначительный спад (снижение на 0,3%). Объем предложения при этом также снизился — за месяц на 1% (данные витрины Домклик). 

В Москве ситуация схожа: стоимость квадратного метра стабилизируется после небольшого повышения этой весной: в апреле прирост по отношению к началу года был равен 4,1%, теперь — около 3,7%.

Где цены снизились

Можно выделить регионы, в которых скачок цен в марте–апреле оказался более резким. Например, в Московской области, Краснодарском крае, Красноярском крае изменение составило 2–3%.

Как итог — в мае в этих регионах фиксируется более существенное снижение:

  • Московская область — на 0,9%
  • Краснодарский край — на 2,7%
  • Красноярский край — на 3,3%
  • Свердловская область — на 5,8%

По мнению аналитиков Домклик, дополнительным фактором, отразившимся на стоимости, стала переориентация покупателей на другие типы недвижимости. Напомним, что в мае в регионах-лидерах по спросу фиксируется заметное снижение доли вторичного жилья.

Где цены выросли

Выделяются и регионы, где стоимость готовых квартир продолжает расти с начала года. Тренд повышения цены отмечается в Челябинской области, и в меньшей степени в Тюменской области. По состоянию на май, изменение с начала года составляет 9% и 2% соответственно.

Челябинская область традиционно отмечается и низкими значениями скидок, которые делают собственники в процессе продажи (величина торга). Столь уверенное поведение может быть вызвано относительно низким уровнем востребованности других типов жилья (новостройки, загородная недвижимость).

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Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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