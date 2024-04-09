Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
1K

Жителям ДФО могут разрешить выкупать льготное арендное жилье в ипотеку

Дата публикации: 09 апр 2024
Жителям ДФО могут разрешить выкупать льготное арендное жилье в ипотеку

Минвостокразвития и ДОМ.РФ обсудят возможность выкупа льготных арендных квартир в Дальневосточном федеральном округе по программе «Дальневосточная ипотека». Такое поручение дал полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Программа «Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе», которая позволяет снять квартиру по льготной ставке (1/4 от среднерыночной), стартовала в 2023 году. В рамках нее планируется построить не менее 10 тыс. квартир для студентов, молодых специалистов и других категорий граждан, которые определят регионы ДФО. Правительство выделило на это 87 млрд руб.

На данный момент ДОМ.РФ подписал договоры на строительство 5,8 тыс. объектов в девяти субъектах. В трех регионах — в Приморском крае, на Чукотке и в Якутии — первые квартиры уже передали гражданам.

«Возникло предложение попробовать этот механизм льготного арендного жилья пролонгировать, предоставив возможность гражданам выкупить квартиру в рамках льготной "Дальневосточной ипотеки". Нужно проработать алгоритм реализации этого предложения. Полагаю, что людям тогда программа по доступному арендному жилью станет интереснее», — цитирует пресс-служба Трутнева.

В рамках «Дальневосточной ипотеки» можно взять кредит на покупку квартиры в новостройке, готового частного дома, а также получить деньги на строительство частного дома.

Узнать подробнее>>

Новости
Ипотека
Недвижимость
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Почти 90 тыс. семей взяли «Дальневосточную ипотеку»
1K
Переезжающим в села учителям предлагают давать жилье с правом приватизации
946
В Сбере можно оформить льготную ипотеку на покупку жилья у ИП
15K
Выдачи «Дальневосточной ипотеки» в ДФО выросли в полтора раза в 2023 году
966
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
40
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
891
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал