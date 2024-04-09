Жителям ДФО могут разрешить выкупать льготное арендное жилье в ипотеку
Минвостокразвития и ДОМ.РФ обсудят возможность выкупа льготных арендных квартир в Дальневосточном федеральном округе по программе «Дальневосточная ипотека». Такое поручение дал полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.
Программа «Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе», которая позволяет снять квартиру по льготной ставке (1/4 от среднерыночной), стартовала в 2023 году. В рамках нее планируется построить не менее 10 тыс. квартир для студентов, молодых специалистов и других категорий граждан, которые определят регионы ДФО. Правительство выделило на это 87 млрд руб.
На данный момент ДОМ.РФ подписал договоры на строительство 5,8 тыс. объектов в девяти субъектах. В трех регионах — в Приморском крае, на Чукотке и в Якутии — первые квартиры уже передали гражданам.
«Возникло предложение попробовать этот механизм льготного арендного жилья пролонгировать, предоставив возможность гражданам выкупить квартиру в рамках льготной "Дальневосточной ипотеки". Нужно проработать алгоритм реализации этого предложения. Полагаю, что людям тогда программа по доступному арендному жилью станет интереснее», — цитирует пресс-служба Трутнева.
В рамках «Дальневосточной ипотеки» можно взять кредит на покупку квартиры в новостройке, готового частного дома, а также получить деньги на строительство частного дома.