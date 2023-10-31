Почти 90 тыс. семей взяли «Дальневосточную ипотеку»
Жилье по программе «Дальневосточная ипотека» смогли приобрести почти 90 тыс. семей с момента ее запуска в 2019 году. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Востребована также программа "Дальневосточная ипотека". За четыре года ее действия 87 тыс. семей смогли приобрести жилье. Только в текущем году справили новоселье свыше 28 тыс. (семей — прим. Домклик)», — отметил глава правительства.
«Дальневосточная ипотека» — специальная программа, направленная на обеспечение новым жильем жителей Дальневосточного федерального округа. В рамках программы можно получить ипотечный кредит по ставке от 2%.
Премьер также добавил, что программой «Дальневосточный гектар» за 8 лет воспользовались 122 тыс. россиян.
«Еще одной возможностью улучшить условия проживания стало получение земельных участков по государственной программе "Дальневосточный гектар". В течение 8 лет ею воспользовались 122 тыс. участников, и в том числе уже в этом году — более 10 тыс. человек», — указал Мишустин.
Кто может получить «Дальневосточную ипотеку»
- Участники программы «Дальневосточный гектар».
- Семья с детьми или без, в которой муж и жена не достигли 36-летнего возраста.
- Семья с одним родителем, которому ещё не исполнилось 36 лет и одним или несколькими детьми до 19 лет.
- Работники государственных или муниципальных медицинских и образовательных организаций вне зависимости от возраста и семейного положения с общим стажем в должности не менее 5 лет.
- Граждане РФ, переехавшие в ДФО из зоны проведения спецоперации.
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