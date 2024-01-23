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Новости
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Переезжающим в села учителям предлагают давать жилье с правом приватизации

Дата публикации: 23 янв 2024
Переезжающим в села учителям предлагают давать жилье с правом приватизации

Педагогам, которые переезжают в села по программе «Земский учитель», предложили предоставлять жилье с правом приватизации или компенсации за аренду. Такую инициативу озвучила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Программа «Земский учитель» действует в России с 2020 года. Она позволяет привлечь педагогов на работу в сельские школы. Сами учителя при переезде получают 2 млн руб. в Дальневосточном федеральном округе, 1 млн руб. в других.

Как считает Лантратова, программу нужно расширять и развивать, пишут «РИА Новости».

«Предлагается закрепить на федеральном уровне предоставление учителям-участникам программы "Земский учитель" служебного жилья на весь период участия в программе с правом приватизации данного жилья в случае дальнейшего осуществления педагогической деятельности на протяжении определенного срока, например, 7-10 лет», — говорится в письме депутата главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

Если такой возможности нет, педагогам должны выплачивать компенсацию для оплаты аренды жилья, отметила Лантратова. По ее словам, ситуация с жильем для переезжающих в села учителей сложная, и это главная проблема для всех участников программы, в том числе потенциальных. При этом выплаты в 1 млн руб. недостаточно для покупки или строительства жилья.

Кроме этого, Лантратова указала на то, что в некоторых регионах и вовсе не предусмотрена такая поддержка. Особенно в тяжелой ситуации учителя, которые являются многодетными родителями.

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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