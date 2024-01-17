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Выдачи «Дальневосточной ипотеки» в ДФО выросли в полтора раза в 2023 году

Дата публикации: 17 янв 2024
Выдачи «Дальневосточной ипотеки» в ДФО выросли в полтора раза в 2023 году

Жители ДФО взяли 39 тыс. кредитов по льготной программе «Дальневосточная ипотека» в прошлом году, это на 50% больше, чем в 2022-м. Об этом сообщает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

«На Дальнем Востоке темпы выдачи льготных ипотечных кредитов остаются стабильно высокими. В течение 2023 года в ДФО было выдано 39 тыс. "Дальневосточных ипотек" со ставкой до 2% годовых. Рост количества заключенных договоров по отношению к 2022 году составил 50%», — говорится в сообщении.

Как отмечается, за время действия программы жилищные условия улучшили 97 тыс. дальневосточников. Банки выдали им на это 435 млрд руб.

По данным Корпорации, чаще всего ипотечные кредиты с господдержкой берут в Приморском крае (26 тыс.), Якутии (21,4 тыс.) и Хабаровском крае (13 тыс.). Кроме того, банки выдали 14,7 тыс. кредитов на 77,4 млрд руб. на строительство частных домов.

Условия «Дальневосточной ипотеки»

«Дальневосточную ипотеку» могут получить молодые семьи, участники программы «Дальневосточный гектар», работники медицинской и образовательной сфер, а также переехавшие из зоны проведения спецоперации.

В рамках программы можно купить квартиру в новостройке, готовый частный дом, а также получить деньги на строительство частного дома.

Сумма кредитования — до 9 млн руб., первый взнос — от 20,1%, процентная ставка — от 2%.

Читайте также: Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке

Новости
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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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