Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
223

Жилье по реновации получили почти 160 тыс. москвичей

Дата публикации: 27 авг 2024
Жилье по реновации получили почти 160 тыс. москвичей

За семь лет реализации программы реновации в Москве современное жилье получили 158 тыс. человек. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2017 года 158 тыс. горожан заключили договоры с городом на новые квартиры по программе реновации. Еще более 11 тыс. человек осматривают предложенное столицей жилье и оформляют документы для переезда», — приводятся его слова на портале мэра столицы.

Ефимов также рассказал, что свыше 127 тыс. человек ранее жили в 760 домах, которые полностью расселили.

По данным департамента городского имущества, за время реализации программы наибольшее количество новых квартир получили москвичи, проживающие на юго-востоке, почти 29,4 тыс. На востоке жилье дали более 22,5 тыс., на западе — около 19,7 тыс.

Программу реновации в столице утвердили в августе 2017 года. В нее входят 5 176 домов, где проживают порядка 1 млн человек. Первые участники программы переехали в новые квартиры в феврале 2018 года.

Материалы по теме:

Как узнать, входит ли мой дом в программу реновации

Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
Где купить квартиру в Москве
102K
Россияне назвали лучшие города для покупки жилья
36K
Спрос на новостройки в Москве в июне стал рекордным за пять лет
418
В Москве зафиксирован рекорд по ипотечным сделкам в новостройках
2K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
43
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
908
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
126
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал