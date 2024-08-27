Жилье по реновации получили почти 160 тыс. москвичей
За семь лет реализации программы реновации в Москве современное жилье получили 158 тыс. человек. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«С 2017 года 158 тыс. горожан заключили договоры с городом на новые квартиры по программе реновации. Еще более 11 тыс. человек осматривают предложенное столицей жилье и оформляют документы для переезда», — приводятся его слова на портале мэра столицы.
Ефимов также рассказал, что свыше 127 тыс. человек ранее жили в 760 домах, которые полностью расселили.
По данным департамента городского имущества, за время реализации программы наибольшее количество новых квартир получили москвичи, проживающие на юго-востоке, почти 29,4 тыс. На востоке жилье дали более 22,5 тыс., на западе — около 19,7 тыс.
Программу реновации в столице утвердили в августе 2017 года. В нее входят 5 176 домов, где проживают порядка 1 млн человек. Первые участники программы переехали в новые квартиры в феврале 2018 года.
Как узнать, входит ли мой дом в программу реновации
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