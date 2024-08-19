В Москве зафиксирован рекорд по ипотечным сделкам в новостройках
Жители Москвы оформили 48,5 тыс. ипотечных сделок на первичном рынке в январе-июле этого года, что стало рекордом за этот период. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
Речь идет как о жилой, так и о нежилой недвижимости.
«С начала текущего года в столице оформлено 48,5 тыс. первичных договоров с использованием ипотеки — это максимальное для семи месяцев число таких сделок. Например, к январю-июлю прошлого года рост составил 12%, а к аналогичному периоду 2022 года показатель вырос в 1,3 раза», — приводит пресс-служба слова руководителя управления Игоря Майданова.
Доля таких сделок от общего числа оформленных с начала года ДДУ впервые достигла 60%. За этот же срок 2023-го показатель составил почти 55%, в 2022-м — 49%.
В июле этого года столичный Росреестр зарегистрировал 6,08 тыс. ДДУ с ипотекой. В целом это значение сопоставимо со среднемесячным показателем таких сделок с начала 2024-го (6,9 тыс.).
По сравнению с июнем спрос на новостройки в июле упал. Ипотечных сделок на первичном рынке Москвы стало почти на 43% меньше, отметил Майданов. «Такая же динамика наблюдается по сравнению с июльскими результатами прошлого (-13%) и позапрошлого (-3%) годов», — добавил он.
В процентном соотношении доля ДДУ с ипотекой в июле составила 52,9% — против 58,7% и 57,8% в этом же месяце 2023-го и 2022-го.
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