Спрос на новостройки в Москве в июне стал рекордным за пять лет
Число купленных по договору долевого участия квартир в Москве в июне стало максимальным для этого месяца за последние пять лет, достигнув почти 10,5 тыс. Об этом сообщает столичное управление Росреестра.
«По результатам июня 2024 года Управлением Росреестра по Москве зафиксированы максимальные для этого месяца за последние 5 лет показатели договоров участия в долевом строительстве при покупке квартир (10 469 ДДУ) и по всему объему ДДУ жилой и нежилой недвижимости (14 219 ДДУ)», — говорится в сообщении.
Если говорить о количестве сделок и с жилой, и с нежилой недвижимостью, то в июне 2024-го это значение выросло на 30,2% относительно аналогичного периода 2023 года (10,9 тыс.) и на 57,1%, если сравнивать с 2022 годом (9,05 тыс.).
Число сделок только с жилой недвижимостью в столице увеличилось на 34,2% (7,8%) к июню 2023-го и на 66,8% к июню 2022-го (6,3 тыс.).
Кроме этого, по данным Росреестра, итоги первого полугодия тоже показали рекорд. Так, ведомство зарегистрировало 68,9 тыс. ДДУ, что на 2,5% больше, чем за шесть месяцев прошлого года (67,2 тыс.) и на 7,2% по сравнению с 2022-м (64,2 тыс.)
При этом в сегменте жилой недвижимости в январе-июне оформили 44,9 тыс. ДДУ, что на 1,8% меньше, чем в первом полугодии 2023-го (45,8 тыс.), но на 5,3% больше, чем за тот же период 2022-го (42,7 тыс.).
Хочу купить квартиру. С чего начать?
Так понятно, что все мечтают купить квартиру именно в Москве, в настоящем городе красавице. Не какой-то рекламный неживой город как Дубаи, или серый и отсталый Питер, а именно в тру живой столице, причем покупают обеспеченные жители из разных регионов. Вот я из грязного Новосибирска купил в Москве, т.к. программист и могу себе позволить, и все мои коллеги программисты также вложились в квартиры Москвы с целью в будущем переехать.