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Новости
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Земельные участки для строительства 1,6 млн частных домов подготовят в России к 2030 году

Дата публикации: 22 авг 2024
Земельные участки для строительства 1,6 млн частных домов подготовят в России к 2030 году

Правительство России планирует подготовить 75 тыс. га под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) к 2030 году. Это позволит жителям страны возвести свыше 1,6 млн частных домов, сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

«Всего к 2030 году мы планируем (подготовить — ред.) 75 тыс. га земельных участков. Это позволит ввести 225 млн квадратных метров индивидуального жилья, или 1,654 млн домов», — сказал Файзуллин на совещании с президентом Владимиром Путиным.

По его словам, за 7 месяцев 2024 года в стране построено уже 314 тыс. частных домов. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На 1 июля этого года в разных регионах страны готовы 19 тыс. га под ИЖС, с потенциалом строительства 427 тыс. домов.

Ранее Домклик опубликовал список регионов с самыми доступными загородными домами. Лидерами рейтинга стали Волгоградская область, Пермский край и Омская область.

Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии10
М
Мукаддасхон У.
24 авг 2024

Тоже приобрели участок в Московской областм, многодетные, льготы доя нас нет, всё упираеться на год рождения ребёнка. Вопрос а на что строиться у меня авартипа 1 ком квартира 34 кв в ипотеку, земля в ипотеку зарплата маленькая, цены на строительство Космические

Домклик
26 авг 2024

Мукаддасхон У.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Спасибо, что поделились своим мнением.

А
Анна К.
22 авг 2024

Участки то выделяют! А коммуникации откуда тянуть? И с марта 2025 вступит в силу закон, что участки будут изымать, если не построится дом? На примере Липецкой области - многодетным раздают участки с 2014 года. Но ни дороги не отсыпаны, ни освещения, ни коммуникаций. Поле. За 10 лет администрация ничем помогать не хочет. Надо строиться и жить. Кто то через суд смог заставить администрацию отсыпать дорогу крупным шлаком. А как там жить и детям добираться до школы?

П
Павел К.
23 авг 2024

Анна К.Липецк в другой части страны с проблемы теже) вечные отписки в стиле - нужно потерпеть

Домклик
23 авг 2024

Павел К.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

О
Олеся К.
23 авг 2024

Домкликмнением???? Схожая ситуация во многих регионах страны. Это не мнение.

А
Алексей Н.
28 авг 2024

Анна К.это участки где-то далеко от города? Что за район у Вас такой, в который за 10 лет не провели коммуникации? Свет и газ вроде сейчас без проблем подводят, а вот с дорогами все плохо, к сожалению.

Домклик
29 авг 2024

Алексей Н.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

А
Анна К.
30 авг 2024

Алексей Н.с недавних пор это поле присоединили к городу. Что бы тарифы стали городскими. А было ранее отнесено к сельскому району. Дорог как не было так и нет за 10 лет. Нам в администрации дали номер участка. Так мы в поле его искали по уши в траве и репьях. И как там строиться и жить с 3мя детьми - я не представляю. И желания и возможностей нет. Под сельскую ипотеку не дадут средства (это городская чёрта)

Домклик
30 авг 2024

Анна К.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. С актуальными ипотечными программами можно ознакомиться по ссылке: https://domclick.ru/ipoteka/programs?from=topline2020.

Спасибо, что поделились своим мнением.

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