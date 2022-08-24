Как построить дом: личный опыт
Любого горожанина однажды может посетить мысль: а не пожить ли мне в доме? И чтобы свежий воздух, и вместо соседской музыки за стеной — пение птиц по утрам, и если звук ремонта, то у меня в доме. Но в голове сразу возникает вопрос: как? В этой истории мы расскажем о доме, который построил один такой смелый мечтатель Артем. Его рассказ поможет многим избежать типичных ошибок.
Знак судьбы
Артем Петрович Попенченко к своим 46 годам уже был дважды женат, отец троих детей, сделал неплохую карьеру и успел много куда поездить. Даже забрался на несколько гор и сплавился на плоту по Амазонке. В приличной московской квартире Артему Петровичу стало тесно, и захотелось собственный дом. Такой, куда можно приглашать друзей, где самим просторно и где будет место для будущей собаки. И чтобы был большой участок, где хорошо бы устроить целый сад.
Попенченко начал изучать варианты. В идеале хотелось поселиться у моря, в крайнем случае — на берегу озера. Заграница отпала довольно быстро: на дом в Испании сбережений точно не хватало, а популярная среди россиян Болгария или Черногория не привлекала.
Так случилось, что в 2012 году у Артема Петровича умерла мать. Свою трудовую жизнь она провела в Москве, работая участковым терапевтом, а на пенсии перебралась в Смоленскую область. Там еще в 1930-х годах дед Артема Петровича — Михаил Петрович, директор сельской школы, — построил дом. Незадолго до смерти мама настойчиво просила сына дом не бросать. Да и для самого Попенченко он не был чужим. Учась в школе, мальчишка проводил здесь каникулы.
Знак судьбы, не иначе. Вот только от столицы далековато — 300 километров. Зато место красивое: дом стоял на крутом берегу реки, а за ней на полсотни километров простирались сплошные леса.
На пробу решили пожить там летом пару недель. И дом будто ожил. Семье в нем понравилось. Но, увы, перебраться насовсем туда было невозможно. В 1970-х половина строения была потеряна: отошла к случайным людям, которые ни за что не хотели теперь свою часть продавать. И тогда Артем Петрович решил построить новый дом по соседству с дедовым.
Выбор участка за несколько сотен километров до основного места жительства — авантюра, к которой нужно тщательно подготовиться. Оцените целесообразность: если вы молоды, надо понимать, в какие местные школы детсады и кружки водить детей, есть ли вся нужная инфраструктура, развлечения вокруг, магазины. В любом возрасте важно иметь в доступности поликлинику, больницу. О работе, имеющейся в таком случае, можно говорить только если об удаленной. В противном случае в округе надо искать новое место или же заниматься фрилансом.
Фантазия на 9 лет
Для начала приобрели за 200 000 рублей соседний участок — 18 соток. Затем еще один — уже за 400 000, но с баней из оцилиндрованного бревна. Довели таким образом общую площадь землевладения почти до половины гектара.
«Сначала мы хотели построить небольшой дом, но со всеми возможными в деревне удобствами, — рассказывает Артем Петрович. — Жена хотела иметь нормальную кухню, с газом и водопроводом. И чтобы были душ и канализация. Сделать хотели все быстро и недорого. Но благими намерениями известно куда дорога вымощена».
В итоге стройка растянулась на девять лет, а дом, против первоначальных планов, вырос в размерах в три раза, проглотив все свободное время семьи Артема и большую часть ее сбережений.
«Мы наделали массу ошибок, — продолжает Попенченко. — Первым делом решили, что сможем во всем разобраться сами. Поехали на выставку домов в Кузьминках. И там нам ничего из готового — вот так, чтобы все целиком и сразу, — не понравилось. У одного планировка не такая, у другого размеры, у третьего материал… Но примерное представление о будущем сооружении мы там получили. Хотя теперь на эти выставочные дома я смотрю уже совершенно другими глазами. Вижу откровенные недоделки. А тогда мы ничего из этого не замечали».
Найти сразу нужную строительную компанию Артему Петровичу не удалось. Одни не хотели ехать далеко от Москвы, другие не внушали доверия, третьи казались слишком дорогими. И тут по законам сказочного жанра появился помощник.
Мастер на все руки
Анатолий достался Попенченко «в наследство» от мамы, помогал за небольшие деньги. К тому моменту, как Артем Петрович созрел для своего дома, Анатолий уже не первый год жил у брата в соседней деревне и брался за любую работу. Кому печь сложить, кому крышу покрыть, кому погреб вырыть. И все у него получалось хорошо. Покойной матери Артема Петровича Толик остался должен денег — 30 000 рублей, о чем сам же честно и сообщил. И предложил долг отработать. Попенченко согласился: местный точно должен знать все здешние тонкости.
Решили начать с проводки воды. В деревне имелась водонапорная башня, и деревенский «водопроводчик» Федотыч объявил цену за прокладку ста метров траншеи — 70 000 рублей. Взял задаток, на следующий день потребовал накинуть еще тридцать на материалы. Между тем выяснилось, что водопровод никто не чистил с советских времен, вода в нем плохая, а когда отключают электричество, что в деревне не редкость, чудо сельской инженерии не работало и вовсе.
И тут снова на помощь пришел Анатолий. Он с видом знатока походил по участку с проволочной рамкой и уверенно сообщил, что вода здесь есть, нужно копать колодец.
По объявлению «Копаем колодцы быстро и качественно» Попенченко нанял двух человек. Те привезли 12 бетонных колец, закопали четыре и уперлись в известняк. Выпросив у жены Артема Петровича еще 60 000, копатели исчезли, бросив кольца. Бурить скважину там же было невозможно, только в другом месте. Пришла осень, воды все не было. И тут Анатолий предложил сделать все сам.
Работал ноябрь и декабрь один. Пробивал перфоратором известняк, поднимал его в бадье наверх, по веревочной лестнице спускался в колодец, осаживал кольца и вновь брался за кувалду и перфоратор. Пробил два метра известняка — воды нет, прокопал еще три метра глины и снова уперся в известняк. Попенченко уговаривал Анатолия все бросить. Но мужчина уперся и внутри второго слоя известняка открыл чистую ключевую воду.
Прокладывать центральные коммуникации можно, но в небольших поселках. В деревнях они могут быть ветхими и проблемными, как в случае в нашим героем, поэтому подумайте об автономности: колодец или скважина, в зависимости от условий, будут более надежной покупкой.
Хоть он и «отработал долг», Попенченко все же заплатил ему еще, и сговорились, что с весны мастер на все руки начнет строить дом. Обещал все сделать за год-полтора. Договорились на 30 000 в месяц.
Камин, «зиндан» и потоп
«Анатолий был удивительным человеком. Он многое умел, и получалось хорошо, но делал это так, как когда-то научил его отец, и ничему новому учиться не хотел. А строительное дело ушло за годы далеко вперед, появились новые материалы, новые технологии, — рассказывает Попенченко. — В результате плюсы и минусы в его работе постоянно обнулялись».
Поначалу дело шло хорошо. Анатолий вручную мешал бетон, залил мощный фундамент. Вырыл котлован, в котором соорудил погреб, больше напоминающий бомбоубежище, — по 20 сантиметров армированного бетона на полу и потолке, стены из силикатного кирпича. Выкопал и обложил внутри кирпичом септик в форме кувшина на 4 метра в глубину (Попенченко называет его «зинданом»).
Из местного камня сложил огромный камин. Чтобы его уравновесить с пространством дома, пришлось увеличивать площадь последнего. Профилированному брусу Анатолий не доверял, а Артем Петрович полностью доверял Анатолию. В результате брус купили даже не строганный, и мастер на все руки его выстругивал сам.
Постепенно трудовой задор Анатолия прошел, работа встала, а стройка переросла в долгострой. Учитывая былые заслуги, доброе отношение и надеясь на лучшее, Попенченко продолжал исправно платить работнику зарплату. А в конце декабря тот занял у Попенченко 500 долларов и скрылся.
«Мы приехали накануне Нового года, — рассказывает Артем Петрович. — А в доме потоп. Он не перекрыл воду, и тут ударили морозы — трубы полопались. В погребе полтора метра воды, в доме озеро. Два дня воду откачивали».
Кроме этого от Анатолия остались камин, «зиндан», сложной конфигурации печь, красивая веранда и недостроенный дом. Опыт обошелся хозяину в четыре полных года и три с лишним миллиона рублей. Нужно было двигаться дальше.
Эстафета от Анатолия
Но проблема заключалась в том, что ни одна крупная фирма не хотела достраивать дом. А мы даже не могли показать им внятный проект: Анатолий все делал по наитию.
Видимо, где-то в глубине души он чувствовал себя истинным зодчим. Например, сам за неделю вырубил дугу из привезенного на тракторе односельчанами 15-метрового елового бревна. И потом сам же с помощью лебедки водрузил ее на сруб.
«Надо отдать должное, глаз у него был верным. Все углы прямые, брус на готовых стенах и пол на веранде подогнаны идеально, — вспоминает Попенченко. — Но это не помогло найти подходящую компанию ему на замену. Одна очень известная российско-финская компания, с которой я имел дело по работе полгода тянула с решением, два раза ее люди выезжали на объект, а потом заявили, что нужно все сносить и ставить их собственный готовый дом на новый фундамент. Выкатили мне ценник в 10 миллионов. Только на подготовку площадки под стройматериалы по их калькуляции выходило 430 тысяч! Разумеется, от такого предложения мы отказались».
Достраивать дом взялись было два местных умельца — братья Панюшкины. Но и эта попытка тоже оказалась неудачной.
Наконец Артему Петровичу удалось договориться с тверской строительной компанией. За 1,5 миллиона (с материалом) тверские за пару месяцев успели достроить сруб и еще за полмиллиона закончить крышу. Впрочем, и с ними пришлось расстаться.
Полгода Артем Петрович с женой искали более приемлемые варианты. Один мастер нашелся в Костроме, другой — в Кировске. В результате на материале и работе удалось сэкономить почти 600 000, 400 000 стоили окна с обсадой. Их заказали в Москве, и на этот раз все было сделано быстро и практически без замечаний.
Эксклюзив со своей историей
Запустить новый дом в эксплуатацию удалось за два дня до Нового, 2022 года. Подключили газ, хорошо протопили, принесли из леса трехметровую ель, украсили ее самодельными игрушками, открыли шампанское. И это было счастье. Но работы предстоит еще немало. Дом нужно красить изнутри и снаружи. Не готовы наличники, а отливы собраны лишь частично. Нет внутренних дверей, нужно переделать крыльцо, почти нет мебели. Зато в доме уже можно жить, и самое сложное позади.
Растягивать стройку на годы можно, но только если увлекает сам процесс. Большинство же хочет жить здесь и сейчас. Благо сегодня строительство можно совершить за год. Распланируйте все заранее, выберите дом оптимальной площади (чтобы было удобно всем членам семьи и гостям, но помните, что дети с вами жить вряд ли будут, когда им исполнится достаточное для самостоятельной жизни количество лет), не меняйте проект по ходу, как это сделал герой, возьмите ипотеку, если средств не хватает, и вы получите качественный загородный дом.
«Наверное, если бы мы с самого начала заказали строительство дома крупной компании под ключ, то это, скорее всего, оказалось бы дешевле и уж точно значительно быстрее. Но кто знает, что правильно, и что бы мы получили на выходе? — подводит итог Артем Петрович.
«Наш дом абсолютно эксклюзивен, у него уже есть своя выстраданная нами история. Повторять кому-то наш опыт я бы не советовал. Строить так, как это делали мы, — долгое, дорогое и опасное приключение. Конечно, мы его пережили и стали сильнее. В общем самый главный совет один — доверяйте профессионалам изначально, не старайтесь сэкономить — выйдет дороже и дольше».