«Зеленые» дома построят в России с учетом опыта других стран
Проект межгосударственного «зеленого» стандарта в сфере строительства будет учитывать опыт других стран, в частности Китая и ОАЭ. Об этом сообщил руководитель направления подразделения «Устойчивое развитие» ДОМ.РФ Артем Селезнев.
«Перед нами стоит задача по масштабированию "зеленого" стандарта на страны СНГ и ЕАЭС, мы планируем разработать проект межгосударственного «зеленого» стандарта в 2024 году. Документ будет представлять собой удобный инструмент для унификации и разработки проектных решений по строительству «зеленых» и энергоэффективных зданий, как ответ на современные потребности рынков стран союза. Для этого будет учтен опыт стран БРИКС, ОАЭ и других ведущих стран в этой повестке», — отметил он.
«Зеленое» строительство — технология возведения и эксплуатации зданий с минимальным воздействием на окружающую среду. Это достигается за счет эффективного и продуманного использования материалов, энергии, пространства и экосистемы в целом.
По его словам, интеграция «зеленых» стандартов призвана стать фундаментом для финансового стимулирования и развития экологичного строительства, а также побуждать к достижению углеродной нейтральности строительной отрасли и повысить энергоэффективность жилья.
Импульсом для подобного строительства может послужить «зеленая» ипотека и другие меры господдержки, добавил Селезнев.