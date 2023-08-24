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Собянин назвал Москву самым зеленым мегаполисом мира

Дата публикации: 24 авг 2023
Собянин назвал Москву самым зеленым мегаполисом мира

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал российскую столицу самым зеленым мегаполисом мира.

«‎Нам предрекали ужасную экологическую катастрофу. Благодаря тому, что мы занимались экологическим транспортом, наведением порядка на дорогах, созданием новой экологической среды в наших парках, скверах, улицах, очисткой рек и маленьких речек, это дало поразительный эффект. Экология Москвы, воздух Москвы стал чище в два раза»,‎ — отметил он в рамках деловой сессии Московского урбанистического форума в Зарядье.

По словам Собянина, за последние годы власти создали и благоустроили порядка тысячи парков. Мэр добавил, что за это время около 500 улиц и общественных пространств, а также тысячи дворов прошли реконструкцию.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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