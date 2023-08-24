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Собянин назвал Москву самым зеленым мегаполисом мира
Дата публикации: 24 авг 2023
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал российскую столицу самым зеленым мегаполисом мира.
«Нам предрекали ужасную экологическую катастрофу. Благодаря тому, что мы занимались экологическим транспортом, наведением порядка на дорогах, созданием новой экологической среды в наших парках, скверах, улицах, очисткой рек и маленьких речек, это дало поразительный эффект. Экология Москвы, воздух Москвы стал чище в два раза», — отметил он в рамках деловой сессии Московского урбанистического форума в Зарядье.
По словам Собянина, за последние годы власти создали и благоустроили порядка тысячи парков. Мэр добавил, что за это время около 500 улиц и общественных пространств, а также тысячи дворов прошли реконструкцию.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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