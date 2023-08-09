Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
1K

Застройщиков обяжут создавать безбарьерную среду для маломобильных граждан

Дата публикации: 09 авг 2023
Застройщиков обяжут создавать безбарьерную среду для маломобильных граждан

Минстрой России совместно с Федеральным центром нормирования и стандартизации разработал изменения в свод правил для развития безбарьерной среды. В новой версии правил, которая выйдет в ближайшее время, застройщиков обяжут закладывать возможности для реабилитации инвалидов ещё на стадии проектирования домов и дворов, узнали «Известия».

В своде правил появится новое понятие — «реабилитационный потенциал придомовой территории».

«Актуализация документов направлена на создание доступной, комфортной и безопасной среды для маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями здоровья», — рассказал замглавы Минстроя Сергей Музыченко.

В ведомстве пояснили, что изменения подготовлены с учетом дифференциации потребностей незрячих и слабовидящих, глухих и слабослышащих, а также людей с особенностями ментального развития.

Кроме того, изменятся требования к разворотным площадкам внутри и вне зданий, размещению отопительных приборов и счетчиков ЖКХ — чтобы ими могли легко пользоваться инвалиды-колясочники.

Читайте также: Двор под контролем: зачем оформлять придомовую землю в собственность и как это сделать

Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Как установить шлагбаум во дворе
9K
Как добиться ремонта в подъезде
114K
Как правильно парковаться во дворе жилого дома
70K
Что делать, если во дворе жилого дома портят инфраструктуру
8K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
27
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
860
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
121
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал