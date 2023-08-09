Застройщиков обяжут создавать безбарьерную среду для маломобильных граждан
Минстрой России совместно с Федеральным центром нормирования и стандартизации разработал изменения в свод правил для развития безбарьерной среды. В новой версии правил, которая выйдет в ближайшее время, застройщиков обяжут закладывать возможности для реабилитации инвалидов ещё на стадии проектирования домов и дворов, узнали «Известия».
В своде правил появится новое понятие — «реабилитационный потенциал придомовой территории».
«Актуализация документов направлена на создание доступной, комфортной и безопасной среды для маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями здоровья», — рассказал замглавы Минстроя Сергей Музыченко.
В ведомстве пояснили, что изменения подготовлены с учетом дифференциации потребностей незрячих и слабовидящих, глухих и слабослышащих, а также людей с особенностями ментального развития.
Кроме того, изменятся требования к разворотным площадкам внутри и вне зданий, размещению отопительных приборов и счетчиков ЖКХ — чтобы ими могли легко пользоваться инвалиды-колясочники.