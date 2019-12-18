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Дом и уют
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Как установить шлагбаум во дворе

Дата публикации: 18 дек 2019
Как установить шлагбаум во дворе
Содержание

Если в вашем дворе все время стоят «чужие» машины, а свою вам припарковать негде, вы наверняка злитесь и думаете, что с этим сделать и как жить дальше. Выход есть — чтобы исключить незаконные парковки на придомовой территории, можно установить шлагбаум. Рассказываем, как это сделать. 

Требования и ограничения

Установить шлагбаум у себя во дворе можно, хотя и непросто. Сделать это можно при соблюдении определенных требований.

Наличие разрешений

Для установки шлагбаума сперва понадобится собрать документы, разрешающие это сделать. Монтаж шлагбаума надо согласовать с администрацией района, где находится ваш дом, а также получить разрешение контролирующих органов: пожарной службы и Госавтоинспекции.

Доступ для спецтранспорта и жильцов

Шлагбаум не должен мешать проезду пожарных машин, скорой помощи, полицейских и других государственных служб. И это еще не все. Шлагбаум не должен мешать другим жильцам проезжать к своим домам, а также проходить пешком или с колясками.

С кем необходимо согласовать установку

Важно понимать, что одного лишь вашего желания для установки шлагбаума будет недостаточно. Нужно заручиться поддержкой других собственников квартир. Как это сделать? Для этого надо принять официальное решение на общем собрании собственников жилья.

Решение считается принятым, если «за» монтаж проголосует более половины собственников квартир, в некоторых случаях еще больше — 2/3 голосов (если земельный участок, на котором предполагается установка шлагбаума, находится в общедолевой собственности и включен в состав общего имущества).

После этого протокол собрания надо отправить в районную администрацию. Затем — уточнить в администрации дальнейшие шаги. Как правило, далее установку шлагбаума придется согласовывать с ГИБДД, МЧС и пожарными.

Какие нужны документы

Какие документы нужны для установки шлагбаума? Для этого понадобятся следующие документы:

Заявление о согласовании установки шлагбаума

Протокол собрания жильцов, где указывается место размещения, вид и технические характеристики шлагбаума, а также контакты представителя жильцов и для взаимодействия с госорганами

Утвержденный проект межевания той территории, где находится многоквартирный дом (или письменное подтверждение его отсутствия, если межевание не проводилось) 

Проект размещения шлагбаума

Кто платит за установку шлагбаума

В большинстве случаев плата за установку и обслуживание шлагбаума ложится на плечи жильцов.

Порядок оплаты установки шлагбаума, распределения мест для машин, выдачи устройств бесключевого доступа (пульта ДУ) жильцам дома решается на общем собрании ТСЖ. 

Иногда ТСЖ может получить финансовую поддержку от государства.

Так, в Москве жители могут получить 100 тысяч рублей от правительства города на установку шлагбаума. Субсидию можно получить до проведения работ по установке. Подробнее о том, как работает программа софинансирования, ищите на официальном сайте мэра Москвы.

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Илья Шайдуров
Автор статьи
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