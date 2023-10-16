Застройщиков хотят обязать выполнять рекламные обещания
В Госдуму внесли законопроект, обязывающий застройщиков исполнять обещания, которые были указаны в рекламных объявлениях, но отсутствовали в договоре долевого строительства. Об этом сообщила пресс-служба фракции «Новые люди».
«Законопроектом предлагается признать любую информацию, которая распространяется застройщиком в целях привлечения денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в качестве публичной оферты», — говорится в пояснительной записке.
В партии считают, что инициатива создаст для граждан гарантии выполнения обещаний, которые мотивировали покупателя сделать выбор. В то же время исполнение обещаний укрепит доверие к застройщикам и отрасли в целом.
«В рекламе застройщики обещают людям буквально рай на земле. Не только квартиру, но и детский сад, парк, спортивную площадку. А еще IP-домофоны, зоны барбекю и Wi-Fi во дворе. Правда, мелким шрифтом в буклетах пишут, что эти обещания "не являются публичной офертой" или "носят информационный характер". Так застройщики освобождают себя от ответственности», — отметили авторы законопроекта.
По словам вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, если дом и придомовая территория не будут выглядеть, как в буклете, люди смогут предъявить застройщику претензии.