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Застройщиков хотят обязать выполнять рекламные обещания

Дата публикации: 16 окт 2023
Застройщиков хотят обязать выполнять рекламные обещания

В Госдуму внесли законопроект, обязывающий застройщиков исполнять обещания, которые были указаны в рекламных объявлениях, но отсутствовали в договоре долевого строительства. Об этом сообщила пресс-служба фракции «Новые люди».

«Законопроектом предлагается признать любую информацию, которая распространяется застройщиком в целях привлечения денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в качестве публичной оферты», — говорится в пояснительной записке.

В партии считают, что инициатива создаст для граждан гарантии выполнения обещаний, которые мотивировали покупателя сделать выбор. В то же время исполнение обещаний укрепит доверие к застройщикам и отрасли в целом.

«В рекламе застройщики обещают людям буквально рай на земле. Не только квартиру, но и детский сад, парк, спортивную площадку. А еще IP-домофоны, зоны барбекю и Wi-Fi во дворе. Правда, мелким шрифтом в буклетах пишут, что эти обещания "не являются публичной офертой" или "носят информационный характер". Так застройщики освобождают себя от ответственности», — отметили авторы законопроекта.

По словам вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, если дом и придомовая территория не будут выглядеть, как в буклете, люди смогут предъявить застройщику претензии.

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Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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