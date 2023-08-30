Что изменится для собственников недвижимости и застройщиков с 1 сентября 2023 года
- Россияне начнут заключать договоры с газообслуживающими организациями
- Для очередников расширят возможности получения жилья
- Застройщиков обяжут допускать в дома не менее трёх операторов связи
- Подать заявку на подключение к коммунальным сетям можно будет онлайн
- Усилят контроль за капремонтом зданий — объектов культурного наследия
- Появятся чёткие критерии для определения вспомогательных построек
- Работы, которые меняют облик дома, придётся согласовывать с властями
- Меняется процесс выпуска УКЭП для юридического лица
- Части россиян повысят пенсию
- Владельцам собак придётся озаботиться вакцинами
Собственников недвижимости и застройщиков в России с 1 сентября 2023 года традиционно ждёт много изменений. Рассказываем о самых главных.
Россияне начнут заключать договоры с газообслуживающими организациями
Вступит в силу закон, который закрепляет за каждым домом газоосблуживающую компанию. Теперь это прописано в Жилищном кодексе РФ и является обязательным условием для получения газоснабжения.
Жильцам многоквартирных домов нужно будет заключать договоры на обслуживание газового оборудования с той же организацией, которая работает с управляющей компанией. Они будут заключаться как для всего дома, так и для каждой квартиры в отдельности.
Предполагается, что это решит проблему с авариями из-за бытового газа, поскольку будет непрерывное обслуживание и своевременные работы, а также контроль за работой газовиков.
Также утверждены методические указания по расчёту платы за техобслуживание и ремонт газового оборудования в многоквартирных и индивидуальных жилых домах. Компании-газовики будут рассчитывать их на три года, исходя из тарифов.
Управляющим компаниям с 1 сентября 2023 года даётся 90 дней, чтобы привести договоры в соответствие с новыми приказами.
Для очередников расширят возможности получения жилья
С 1 сентября 2023 года вступают в силу изменения в Жилищный кодекс, согласно которым россияне, которые ждут очереди на предоставление жилья, смогут получить его не только в населённом пункте, в котором прописаны, но и в любом другом, который относится к их муниципальному образованию. Для этого нужно будет отправить письменное согласие в органы местной власти.
Не во всех населённых пунктах России ведётся строительство нового жилья, из-за этого проживающие в них очередники не могут получить новые квартиры вовремя. Изменения должны решить эту проблему.
Читайте также: Договор социального найма: как получить квартиру от государства
Застройщиков обяжут допускать в дома не менее трёх операторов связи
С 1 сентября вступит в силу закон, который устанавливает новое требование к застройщикам и подрядчикам — допускать в многоквартирный дом как минимум трёх операторов связи. И они не должны быть аффилированы с застройщиком, управляющей организацией и между собой. Это должно решить проблему монополии, а у жильцов будет больше выбора.
Застройщик должен будет создать инфраструктурные условия, чтобы операторы могли «подключиться» к дому. За этим будут следить надзорные органы.
Подать заявку на подключение к коммунальным сетям можно будет онлайн
С 1 сентября жители страны смогут подавать заявки и документы на подключение к системам теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения онлайн — через портал «Госуслуги».
Кроме того, что подать заявку можно будет в любое время — дистанционно, процесс упростится ещё и тем, что часть данных будет подтягиваться автоматически.
Читайте также: Как получить субсидию и льготу на оплату ЖКУ
Усилят контроль за капремонтом зданий — объектов культурного наследия
С сентября упрощается проведение капитального ремонта зданий-объектов культурного наследия. Если капремонт такого дома не затрагивает предмет охраны, то проведение государственной историко-культурной экспертизы не потребуется.
При этом проводить работы, которые меняют облик, планировочные и конструктивные решения, интерьеры домов-памятников, будет нельзя.
Появятся чёткие критерии для определения вспомогательных построек
Правительство определило критерии для отнесения строений и сооружений к вспомогательным. Жители смогут возводить их на своих участках рядом с основными зданиями без специального разрешения на строительство. Как правило, это касается бань, теплиц, гаражей, складов.
Строения будут считаться вспомогательными, если:
- строятся на одном земельном участке с основным объектом, например домом. При этом его строительство предусмотрено проектной документацией этого дома и предназначено для его обслуживания.
- не является особо опасным, технически сложным и уникальным, а его общая площадь — не более 1,5 тыс. кв. метров;
- не требует установления санитарно-защитных зон;
- располагается на земельном участке, предоставленном для ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства, блокированной жилой застройки, садоводства, для бытовых и других нужд хозяев дома или является сараем, баней, теплицей, навесом, погребом, колодцем;
- количество надземных этажей строения — не более 3, а высота — не более 20 метров.
Читайте также: Как построить баню на участке
Работы, которые меняют облик дома, придётся согласовывать с властями
Собственникам квартир, которые решат установить кондиционер, антенну или перекрасить оконные рамы, нужно будет согласовывать эти работы и с управляющей компанией, и с местными органами власти. С 1 сентября вступят в силу изменения, которые прописывают, что согласовывать придётся любые работы, которые меняют архитектурно-градостроительный облик дома.
При этом в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе могут установить свои требования к внешнему виду зданий и сооружений.
Меняется процесс выпуска УКЭП для юридического лица
С 1 сентября 2023 года изменится закон 63-ФЗ «Об электронной подписи»: больше нельзя будет выпустить УКЭП для юридического лица. Представитель застройщика будет подписывать документы компании своей электронной подписью физлица.
Чтобы подтвердить право подписи, потребуется МЧД (машиночитаемая доверенность) — это электронный аналог бумажной доверенности на подписание документов.
Застройщикам, которые не перевыпустили УКЭП заранее, после конца срока действия старой подписи нужно будет выпустить новую — через приложение «Цифровой ключ», а затем оформить МЧД. Все сделки с электронной регистрацией будут подписываться только через приложение «Цифровой ключ».
Читайте также: Электронная подпись: что такое УКЭП в сделках с недвижимостью
Части россиян повысят пенсию
С 1 сентября некоторым гражданам проиндексируют пенсию. Это коснётся пенсионеров: закончивших трудовую деятельность в августе, получивших повышенную группу инвалидности; тех, кому в сентябре исполнится 80 лет.
Для последних пенсия вырастет в два раза — с 7,6 тыс. рублей до 15,1 тыс. рублей.
Читайте также: Какие субсидии и льготы на покупку жилья можно получить от государства
Владельцам собак придётся озаботиться вакцинами
С 1 сентября продукция компаний, не прошедших проверку соответствия требованиям надлежащей производственной практики (GMP), не сможет поставляться в Россию. Из-за этого прекратятся поставки популярных вакцин от бешенства, чумы и других заболеваний для собак. В частности, отказ в получении отечественных GMP-сертификатов получили крупнейшие компании — «Эланко Франс С. А. С» и АО «Биовета».
Правительство объяснило это необходимостью унификации требований к российским и иностранным производителям ветпрепаратов. Сейчас все российские компании обязаны получать заключения о соответствии требованиям GMP. В то же время иностранные — только на те препараты, которые были зарегистрированы уже после внедрения стандарта GMP в России.