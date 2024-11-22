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Застройщики не получают сверхприбыли из-за роста цен на жильё, сообщили в Минстрое

Новости
Дата публикации: 22 нояб 2024
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Застройщики не получают сверхприбыли из-за роста цен на жильё, сообщили в Минстрое

Мнения о том, что российские застройщики «обнаглели», беспочвенны — они не получают сверхприбыли на фоне удорожания стоимости квадратного метра жилья. Об этом сообщил заместитель главы Минстроя Никита Стасишин.

«Опасно публично посылать сигналы о том, что застройщики обнаглели, и дождитесь снижения цены квадратного метра. Цена квадратного метра сегодня формируется не "хотелками" застройщиков, а затратами себестоимости, инвестиционной себестоимости и маржинальности», — сказал Стасишин на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по жилищной политике.

По его словам, сейчас по стране маржинальность не превышает 15-17%.

Маржинальность — важный показатель для любого бизнеса. Она показывает, сколько прибыли содержится в каждом заработанном рубле — то есть насколько эффективно бизнес продаёт свой товар или услугу.

Новости
Курс недвижимости
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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