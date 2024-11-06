Аналитики Домклик посчитали стоимость аренды в Москве и составили тепловую карту цен
В текущих экономических условиях все больше потенциальных покупателей квартир откладывают сделку и выходят на рынок съемного жилья. В результате повышенного спроса на наиболее ликвидные объекты мы наблюдаем значительные колебания объема рынка предложения и рост арендных ставок.
Ранее эксперты Домклик уже рассказывали, как в Санкт-Петербурге меняется рынок долгосрочной аренды квартир. В этом материале — результаты аналогичного исследования по Москве.
Основываясь на анализе актуальных объявлений на сайте Домклик, эксперты рассчитали стоимость аренды стандартной квартиры площадью 35 кв. м для различных районов Москвы и представили тепловую карту цен. Также аналитики изучили, как за год изменились объем и стоимость предложения, и определили ключевые тренды рынка.
В каких районах цена за аренду квартиры ниже
По данным на октябрь, наиболее бюджетными являются отдаленные районы Новой Москвы*. Минимальные арендные ставки зафиксированы в Вороново, Краснопахорский и Бекасово: стоимость аренды на долгий срок стандартной квартиры (площадью 35 кв. м) составит 29,3 тыс. рублей, 29,8 тыс. рублей и 33,9 тыс. рублей соответственно. Перечисленные районы отличает достаточно скромный объем предложения: суммарная доля составляет менее 1% от общего объема экспозиции в Москве.
Стоит добавить, что в других локациях Новой Москвы, находящихся на меньшем расстоянии от МКАД, и стоимость предложения и количество выставленных лотов существенно выше. Так, в районах Внуково и Коммунарка аренда квартиры обойдется уже в 50-55 тыс. рублей, а объем предложения составляет 2,1% (входит в топ-10 по количеству лотов).
Низкая стоимость также характерна районам Зеленоградского округа, таким как Старое Крюково, Силино и Матушкино. Долгосрочная аренда стандартной квартиры обойдется в сумму 30-35 тыс. рублей. Объем предложения десь также невысокий — менее 1% от всех выставленных квартир.
Что касается районов в «старых» границах Москвы (внутри МКАД), то минимальная стоимость съемного жилья зафиксирована в следующих локациях: Южное Тушино, Лосиноостровский, Выхино-Жулебино, Капотня и Орехово-Борисово Южное. Цена аренды квартиры составит 40-44 тыс. рублей.
Районы с высокими ценами на аренду
Самыми дорогими по стоимости сегодня являются районы на юго-западе Центрального округа, такие как Пресненский, Замоскворечье и Хамовники. Стоимость долгосрочной аренды квартиры площадью 35 кв. м составит 122,7 тыс. рублей, 115,8 тыс. рублей и 110,2 тыс. рублей.
Районы Центрального административного округа лидируют по количеству квартир для сдачи на долгий срок. Так, в Пресненском районе сосредоточено 10,9% от общего объема предложения по Москве, в Хамовниках – 4,9%, в Замоскворечье – 2,8%.
Среди районов, расположенных за пределами Садового кольца, по стоимости лидируют Дорогомилово (109,7 тыс. рублей), Беговой (100,2 тыс. рублей) и Хорошево-Мневники (91,4 тыс. рублей).
Как изменился рынок аренды за прошедший год: предложение смещается за пределы центра
Сравнение с прошлогодними результатами показало, что объем предложения остался практически без изменений: количество квартир в экспозиции снизилось всего на 3%. Тем не менее распределение предложения изменилось значительно. С одной стороны, практически во всех центральных районах наблюдается снижение количества выставленных объектов под сдачу на 20-40%. С другой стороны, предложение пополнилось квартирами в отдаленных районах столицы. В результате, если год назад на центральную часть города (ЦАО) приходилось около 51% объема предложения, то в этом году – 37%.
Аналитики добавили, что следствием описанной «децентрализации» стало изменение усредненных показателей по всему рынку аренды Москвы: медианная площадь выставленных квартир снизилась с 90 до 70 кв. м, заметно сократилась доля крупногабаритного жилья с 56% до 45%.
Из этого также следует относительно слабый рост медианной стоимости кв. м — на 20% (напомним, что в Санкт-Петербурге за год цены выросли на 30%). Между тем в рамках отдельных районов рост гораздо более выраженный. Так, например, в районах Садового кольца цены выросли на 23-65%.
*В мае 2024 года 19 поселений НАО и ТАО реформировали в восемь районов: Бекасово, Вороново, Внуково, Коммунарка, Краснопахорский, Троицк, Филимонковский и Щербинка.
Методология: как и что считали аналитики
В рамках исследования были рассмотрены объявления о сдаче квартир на длительный срок в Москве, актуальные на октябрь 2024 года (данные сайта Домклик).
Для каждого района была определена стоимость аренды стандартной квартиры – произведение медианной стоимости кв. м и стандартной площади (35 кв. м). Результаты расчетов представлены в виде тепловой карты цен.
Кроме того, эксперты определили, как за год изменились количество выставленных лотов (все сегменты квартир) и медианная стоимость кв. м на рынке предложения.
У вас Басманный район на инфографике с одной "н".
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