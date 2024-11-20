В России могут узаконить понятие рассрочки при покупке квартиры
20 нояб 2024
1K
Понятие рассрочки при покупке жилья в новостройках нужно закрепить в законе. С такой инициативой выступил заместитель председателя правительства страны Марат Хуснуллин.
«Я буду точно выходить с предложением в Думу и в Совет Федерации ввести закон о праве рассрочки от застройщика», — сказал Хуснуллин на правительственном часе в Совете Федерации.
По его словам, застройщики активно предоставляют рассрочки покупательям жилья, однако их права в законе никак не прописаны.
Карина Камалова
Автор статьи
Что вы думаете о таком способе покупки квартиры?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Рекомендуем
Актуальное
вчера 14:00
516
Телеграм-канал Домклик
Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Думаем что в лице государства должен быть регулятор цен застройщиков.
Нужно СРАЗУ же предусмотреть в законе о праве рассрочки от застройщика не только на КВАРТИРЫ, но и на дома блокированной застройки, индивидуальные жилые дома,т.к. в трудном положении находятся не только застройщики квартир, а особенно те застройщики которых СИЛЬНО коснулась приостановка (=отмена) СЕЛЬСКОЙ ипотеки!