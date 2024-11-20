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В России могут узаконить понятие рассрочки при покупке квартиры

Новости
20 нояб 2024
1K
В России могут узаконить понятие рассрочки при покупке квартиры

Понятие рассрочки при покупке жилья в новостройках нужно закрепить в законе. С такой инициативой выступил заместитель председателя правительства страны Марат Хуснуллин.

«Я буду точно выходить с предложением в Думу и в Совет Федерации ввести закон о праве рассрочки от застройщика», — сказал Хуснуллин на правительственном часе в Совете Федерации.

По его словам, застройщики активно предоставляют рассрочки покупательям жилья, однако их права в законе никак не прописаны.

Новости
Курс недвижимости
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
Что вы думаете о таком способе покупки квартиры?
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Комментарии2
Е
Екатерина Ш.
6 дней назад

Думаем что в лице государства должен быть регулятор цен застройщиков.

Ю
Юлия М.
6 дней назад

Нужно СРАЗУ же предусмотреть в законе о праве рассрочки от застройщика не только на КВАРТИРЫ, но и на дома блокированной застройки, индивидуальные жилые дома,т.к. в трудном положении находятся не только застройщики квартир, а особенно те застройщики которых СИЛЬНО коснулась приостановка (=отмена) СЕЛЬСКОЙ ипотеки!

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