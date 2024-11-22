Медианная стоимость квадратного метра загородной недвижимости в России составила 53,8 тыс. рублей
Аналитики Домклик определили регионы с наиболее низкой ценой загородной недвижимости, проанализировав объявления о продаже. В 10 российских регионах купить квадратный метр «загородки» можно менее чем за 39,5 тыс. рублей.
При этом медианная цена загородной недвижимости по России на ноябрь 2024 года составляет 53,8 тыс. рублей.
Где загородная недвижимость дешевле всего, а где – самая дорогая
Курганская область вновь стала регионом с наиболее низкими ценами на загородную недвижимость – квадратный метр загородного дома обойдётся в 31,4 тыс. рублей. Напомним, в апреле этого года один метр «загородки» в регионе оценивался рынком в 28,7 тыс. рублей.
В топ-10 регионов с самыми дешёвыми квадратными метрами загородной недвижимости также вошли Республика Мордовия, Псковская, Иркутская и Смоленская области.
Регионами с наиболее высокими ценами за квадратный метр загородного жилья, по данным аналитиков Домклик, стали Санкт-Петербург (142,8 тыс. руб.), Москва (139,7 тыс. руб.) и Республика Алтай (118,7 тыс. руб.).
Методология: как считали аналитики
По каждому региону аналитики Домклик посчитали медианную стоимость квадратного метра загородной недвижимости. В расчёт брали объявления о продаже загородной недвижимости (дома и участки) на сайте Домклик, актуальные на середину ноября 2024 года.
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