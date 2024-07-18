Как обустроить гардеробную комнату
Гардеробная комната — это мечта многих женщин (и некоторых мужчин). Но, к сожалению, часто она так и остается мечтой. Выделить отдельную комнату для своей одежды — непозволительная роскошь.
На самом деле, всего 1,5 квадратных метра в квартире позволят забыть о громоздких шкафах и антресолях. В статье поговорим о том, как обустроить гардеробную комнату и расскажем, как лучше всего разместить всю одежду и обувь в одном месте.
Шкаф-купе или гардеробная
Если вы купили квартиру в новостройке или планируете ремонт, у вас наверняка возникает вопрос: обустроить шкаф-купе или же гардеробную комнату?
Решающим фактором может стать наличие свободной площади. Для шкафа-купе достаточно выделить пространство примерно 1,2х0,7 м. А если изготовить шкаф-купе по вашему индивидуальному проекту, можно идеально вписать его в неудобный угол. Гардеробная же займет площадь минимум 1,2х1,5 м.
В современных квартирах гардеробные часто предусмотрены проектом, и думать о выделении специального пространства вам не придётся. Если же дом не новый, попробуйте превратить в гардеробную кладовую. С нашими советами у вас всё получится.
Обустройство гардеробной
Создать удобное место для хранения одежды и вещей нетрудно. Вы можете заказать готовую мебель, а можете подобрать каждую деталь самостоятельно. С чего начать?
Продумайте наполнение. Что может быть в гардеробной:
Штанга с вешалками. Если позволяет место, можно добавить отдельно штангу для длинных и коротких вещей. Если правильно их скомбинировать, можно существенно сэкономить пространство.
Полки для одежды. Они могут быть открытыми, и тогда лучше покупать специальные, металлические, на которых одежда будет проветриваться. А можно поставить на полки плетеные или пластиковые корзинки, если хотите, чтобы вещи не пылились, а шкаф выглядел опрятнее.
Полка для обуви. Выбор огромный — легкие металлические, компактные деревянные. А для летней обуви можно повесить на стену эргономичный держатель с кармашками.
Отсек для хранения сезонных вещей. Шубы, пуховики, пальто занимают много места, но при этом требуют бережного отношения.
Ящики для аксессуаров — ремней, галстуков, часов и украшений.
Полочки для хранения сумок. Сумки, как и обувь, могут быстро потерять вид при неправильном хранении. Подумайте о том, как разместить их так, чтобы ни одна не помялась.
Системы хранения для постельного белья, одеял и подушек. Их можно организовать под самым потолком. Чтобы они занимали меньше места, упакуйте их в специальные вакуумные пакеты.
Если позволяет пространство, в гардеробной можно установить гладильную доску. Это очень удобно.
Место для примерки и переодевания
Трудно представить себе гардеробную без зеркала. Оно необходимо не только для примерок, но и способно визуально расширить площадь. Для большего удобства зеркало можно оснастить подсветкой.
Небольшое кресло или пуф необходимы для комфортной примерки обуви. Кстати, старые кресла и тумбы из СССР также можно использовать — достаточно подарить им новую жизнь с помощью простой реконструкции. В интернете полно роликов, как починить винтажную мебель. А еще есть наша статья: Как дешево и быстро отремонтировать старую квартиру.
Правильное освещение
Гардеробная нуждается в хорошем освещении. Если площадь ограничена, используйте встроенные светильники. Они смотрятся лаконично и отлично выполняют своё предназначение.
Если площадь позволяет, повесьте большую люстру, которая и хорошо осветит помещение, и придаст ей шика. Не забудьте и о подсветке полок, в том числе обувных. Так вы всегда быстро найдете нужный предмет одежды или пару обуви.
В маленьких гардеробных удобно использовать мобильные светильники или модели на прищепках. Они имеют гибкое основание и позволяют направлять свет туда, куда вам нужно.
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Удобная навигация в гардеробной
Полки в гардеробной не должны быть слишком глубокими, это неудобно. Глубины в 30-35 см будет вполне достаточно. Так все вещи останутся на виду, и вам будет просто отыскать нужную.
Для того, чтобы не запоминать, где лежит конкретная вещь, используйте полупрозрачные ящики. Кроме того, советуем не загромождать нижнее пространство гардеробной или шкафа, а переместить вещи на верхние полки, чтобы к шкафу было удобно подойти.
Открытая гардеробная для маленькой квартиры
Сегодня, когда наиболее востребованы небольшие квартиры-студии, стало модно не прятать вещи в массивные шкафы, а выставлять напоказ и делать частью интерьера. Это идеальный вариант для маленьких пространств, плюс сделать такую гардеробную своими руками довольно легко.
Используйте для мини-гардеробной узкие открытые стеллажи, мобильные вешалки и выдвижные конструкции. Выберите мебель и ящики приятных пастельных оттенков и такой гардероб будет смотреться очень стильно!
А можно и совсем просто. Поставьте мобильную штангу для вешалок вроде тех, что используют в магазинах. Или прикрепите к стене несколько металлических или деревянных штанг и развесьте одежду на них. Внизу обязательно добавьте полочки или коробки для обуви. Поставьте рядом большое зеркало и современный торшер. Стильная открытая гардеробная готова!
Модно вещи вешать напоказ? Мда.
Арина М.здравствуйте. Спасибо, что поделились своим мнением.