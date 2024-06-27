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Большинству россиян не хватает личного пространства в квартире — опрос

Дата публикации: 27 июн 2024
Большинству россиян не хватает личного пространства в квартире — опрос
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Две трети (66%) опрошенных россиян испытывают нехватку личного пространства, проживая в квартире. Об этом говорится в исследовании Домклик и сервиса по управлению здоровьем Budu.

Как показал опрос, в основном респонденты делят квартиру с кем-то еще: 57% — с семьей из трех и более человек, 26% — с партнером, 4% — с друзьями. Остальные 13% участников исследования живут одни.

Для комфортного проживания почти трети (29%) опрошенных нужно больше 80 «квадратов», 40% — 50-80 кв. м. Жилье меньшей площади не устраивает их по нескольким причинам.

Так, по мнению 38%, в семье, которая живет в маленькой квартире, ссоры из-за нехватки личного пространства возникают чаще. 32% считают, что проживание на такой площади может негативно повлиять на психологическое состояние человека. Еще 17% заявили, что в небольшом жилье быстрее распространяются инфекции, хуже вентиляция, из-за чего жильцы чаще болеют.

Что думают об этом психологи

«Нехватка личного пространства может быть источником постоянного фонового стресса и влиять на наши отношения с близкими, если мы живем не одни, а с семьей или друзьями. Нет ничего плохого в этих эмоциях, но их нельзя игнорировать — любой конфликт важно обсуждать», — говорит психолог medtech-сервиса Budu Татьяна Исраелян.

Она также дала несколько советов тем, кто живет в небольшой квартире с кем-то еще:

  1. В комнатах нужно выделить зоны, которые каждый может считать своими. Это создаст ощущение личного пространства даже в тесных условиях.
  2. Домочадцам стоит договориться о правилах использования общих зон и времени отдыха, чтобы минимизировать поводы для недовольства и ссор.
  3. Выстроить открытую и уважительную коммуникацию, которая поможет избежать накопления негативных эмоций и поспособствует более гармоничному сосуществованию.

Как часто совместное проживание приводит к ссорам

Опрос также определил частоту ссор между людьми, которые делят жилое пространство. 43% россиян, проживающие с родными или друзьями, ругаются как минимум раз в месяц: например, 16% — каждую неделю, 9% — каждый день.

Еще 36% делают это гораздо реже: 22% — раз в несколько месяцев, 7% — раз в полгода, столько же — раз в год. 21% респондентов с бытовыми конфликтами не сталкивается.

При этом, как рассказали аналитики Домклик, не все покупатели стремятся найти большую квартиру — для некоторых это не самый важный критерий выбора. Есть и те, кто предпочитает жить в небольшом пространстве.

Почему некоторые россияне выбирают небольшие квартиры

«Согласно опросу, 5% россиян считают, что небольшое пространство способствует ощущению уюта и безопасности, а также положительно сказывается на отношениях с близкими. Еще 8% уверены, что ограниченная площадь развивает организационные навыки и дисциплинирует», — заявили в аналитическом центре Домклик.

5% респондентов для комфортной жизни достаточно 30 кв. м, 8% — 30-40, 18% — 40-50%, отмечается в исследовании.

Между тем почти треть россиян (32%) живут в двухкомнатной квартире, у 26% три и более комнат. Еще 25% респондентов владеют «однушкой», 10% — студией, 7% — домом.

Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в июне этого года среди 1,2 тыс. человек от 18 лет.

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  1. Преимущества жизни в маленькой квартире
  2. Дом как опора: как атмосфера в доме влияет на наше состояние

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
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