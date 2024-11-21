Законопроект о праве на «удалёнку» матерей с детьми до трёх лет внесут в Госдуму
Законопроект, который обязывает работодателей переводить беременных и женщин с детьми до 3 лет на удалённый режим работы по их желанию, внесут в Госдуму.
В случае принятия закона женщине для перевода на «удалёнку» нужно будет подать письменное заявление. Однако это будет возможно при условии, что «специфика работы позволяет работнику выполнять трудовую функцию дистанционно», пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии «Справедливая Россия—За правду», которая подготовила законопроект.
Лидер партии Сергей Миронов отметил, что такое право также нужно распространить на одиноких мам, воспитывающих ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, родителей и опекунов — единственных кормильцев ребёнка-инвалида.
Женщины не хотят рожать второго ребёнка, чтобы не «просесть» на работе и «не потерять навык, связи», отмечает депутат партии Александр Аксененко.
«Порой период до родов бывает для женщин очень сложным в физическом плане. Декрет начинается только с 30-й недели, а токсикоз может длиться все девять месяцев. Тогда очевидно, что женщине остается либо постоянно сидеть на больничных, либо увольняться, либо подвергать себя и будущего ребенка опасности»,— пояснил он.
Вы можете оставить первый.