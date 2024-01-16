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Молодым семьям предложили давать беспроцентную ссуду на покупку жилья
Дата публикации: 16 янв 2024
Беспроцентную рассрочку на приобретение первой квартиры на 20 лет предлагают ввести для молодых семей в России. Такую инициативу озвучил депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.
«Как кандидат в президенты от КПРФ выступаю с инициативой введения рассрочки на покупку первой квартиры для семьи, на 20 лет без процентов. И эта первая квартира должна быть просторной. Если семья хочет жить на земле, ссуда на строительство первого жилья тоже должна быть беспроцентной», — написал он в Telegram-канале.
Реализацию инициативы предлагается начать с Дальнего Востока и территорий Арктической зоны, а затем распространить на остальные регионы России.
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Анна Кузнецова
Автор статьи
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