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Молодым семьям предложили давать беспроцентную ссуду на покупку жилья

Дата публикации: 16 янв 2024
Молодым семьям предложили давать беспроцентную ссуду на покупку жилья

Беспроцентную рассрочку на приобретение первой квартиры на 20 лет предлагают ввести для молодых семей в России. Такую инициативу озвучил депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.

«Как кандидат в президенты от КПРФ выступаю с инициативой введения рассрочки на покупку первой квартиры для семьи, на 20 лет без процентов. И эта первая квартира должна быть просторной. Если семья хочет жить на земле, ссуда на строительство первого жилья тоже должна быть беспроцентной», — написал он в Telegram-канале.

Реализацию инициативы предлагается начать с Дальнего Востока и территорий Арктической зоны, а затем распространить на остальные регионы России.

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Недвижимость
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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