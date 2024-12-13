Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
Программу по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таким до 2017 года, завершили 76 регионов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Начинаем постепенно подводить итоги той большой работы по расселению аварийного жилья, которую регионы проделали в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". На сегодня цели по переселению выполнили 76 субъектов Российской Федерации», — приводятся его слова на сайте кабмина.
С 2019 года в рамках программы расселили свыше 13 млн «квадратов» таких домов, где проживали более 771 тыс. человек. Кроме того, 29 регионов уже приступили к расселению аварийного жилья, которое получило такой статус с 2017 по 2022 год, рассказал глава Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшат Шагиахметов.
Программа расселения аварийного жилья в России реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В нее входят дома, признанные аварийными до 2017 года. Ее должны завершить в этом году.
Летом 2022 года власти запустили новую программу. Она охватывает многоквартирные дома, которые признали непригодными для проживания с 2017 по 2022 год.
Что делать, если мой дом признали аварийным
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