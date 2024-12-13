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Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ

Дата публикации: 13 дек 2024
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ

Программу по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таким до 2017 года, завершили 76 регионов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Начинаем постепенно подводить итоги той большой работы по расселению аварийного жилья, которую регионы проделали в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". На сегодня цели по переселению выполнили 76 субъектов Российской Федерации», — приводятся его слова на сайте кабмина.

С 2019 года в рамках программы расселили свыше 13 млн «квадратов» таких домов, где проживали более 771 тыс. человек. Кроме того, 29 регионов уже приступили к расселению аварийного жилья, которое получило такой статус с 2017 по 2022 год, рассказал глава Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшат Шагиахметов.

Программа расселения аварийного жилья в России реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В нее входят дома, признанные аварийными до 2017 года. Ее должны завершить в этом году.

Летом 2022 года власти запустили новую программу. Она охватывает многоквартирные дома, которые признали непригодными для проживания с 2017 по 2022 год.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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