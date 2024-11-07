Мы используем файлы cookie.
Купите новостройкув ипотеку со скидкойИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать

Более 50 млрд рублей выделят на расселение аварийных домов в Подмосковье за три года

Новости
07 нояб 2024
179
Более 50 млрд рублей выделят на расселение аварийных домов в Подмосковье за три года

Власти Московской области в ближайшие три года планируют расселить 642 тыс. «квадратов» непригодного жилья, направив на это 52 млрд руб. Об этом сообщил министр экономики и финансов региона Дмитрий Прянчиков.

«У нас увеличиваются инвестиции на два года в программу переселения. Итого за "трехлетку" запланировано расселить 642 тыс. кв. м аварийного жилья, инвестиции — 52 млрд руб., 19 млрд руб. — в следующем году", — сказал он при обсуждении проекта бюджета региона на 2025-2027 годы в Мособлдуме.

По словам Прянчикова, в этом году в Подмосковье должны завершить расселение домов, которые признали аварийными до 1 января 2017-го. Затем на очереди — объекты, которые получили такой статус до 31 декабря 2021 года. Кроме этого, в регионе начинают финансировать дома, признанные аварийными до 1 января 2024-го.

При этом к реализации нового этапа программы в Московской области уже приступили.

Программа расселения аварийного жилья, запущенная в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», стартовала в 2019 году. Она рассчитана до 2024-го и включает дома, признанные таковыми до 2017-го. Летом 2022 года власти запустили новую программу. Она охватывает многоквартирные дома, которые признали непригодными для проживания с 2017 по 2022 год.

Материалы по теме:

Что делать, если мой дом признали аварийным

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
А ваш дом вошел в программу расселения аварийного жилья?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии2
П
Пользователь
4 дня назад

Это хорошо, но мало. Для богатого Подмосковья можно было бы выделить не меньше полутриллиона рублей на расселение. Можно было бы взять заимствования из федерального бюджета. Но Подмосковье должно быть образцовым, каждый город около Москвы должны быть стандартом для других городов России.

Домклик
3 дня назад

Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

Рекомендуем
Сколько квадратных метров положено на человека в квартире
21 авг 2024
110K
Что такое кадастровая стоимость недвижимости, как ее узнать и как определяется
01 нояб 2024
42K
Более 70 тыс. россиян переехали из аварийных домов в 2024 году
06 нояб 2024
153
Свыше 540 млн «квадратов» жилья построили в России по нацпроекту с 2019 года
05 окт 2024
207
Актуальное
Около 470 тыс. гаражей и участков оформили в России по гаражной амнистии
вчера 15:48
161
Стало известно, сколько россиян знают своих соседей
вчера 13:01
72
«Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку распространят на работников культуры
вчера 11:38
457
В Госдуме предложили сдавать жилье иностранцам максимум на год
вчера 10:48
174
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Перейти в канал
  • Главная
  • Новости