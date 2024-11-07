Более 50 млрд рублей выделят на расселение аварийных домов в Подмосковье за три года
Власти Московской области в ближайшие три года планируют расселить 642 тыс. «квадратов» непригодного жилья, направив на это 52 млрд руб. Об этом сообщил министр экономики и финансов региона Дмитрий Прянчиков.
«У нас увеличиваются инвестиции на два года в программу переселения. Итого за "трехлетку" запланировано расселить 642 тыс. кв. м аварийного жилья, инвестиции — 52 млрд руб., 19 млрд руб. — в следующем году", — сказал он при обсуждении проекта бюджета региона на 2025-2027 годы в Мособлдуме.
По словам Прянчикова, в этом году в Подмосковье должны завершить расселение домов, которые признали аварийными до 1 января 2017-го. Затем на очереди — объекты, которые получили такой статус до 31 декабря 2021 года. Кроме этого, в регионе начинают финансировать дома, признанные аварийными до 1 января 2024-го.
При этом к реализации нового этапа программы в Московской области уже приступили.
Программа расселения аварийного жилья, запущенная в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», стартовала в 2019 году. Она рассчитана до 2024-го и включает дома, признанные таковыми до 2017-го. Летом 2022 года власти запустили новую программу. Она охватывает многоквартирные дома, которые признали непригодными для проживания с 2017 по 2022 год.
Что делать, если мой дом признали аварийным
Это хорошо, но мало. Для богатого Подмосковья можно было бы выделить не меньше полутриллиона рублей на расселение. Можно было бы взять заимствования из федерального бюджета. Но Подмосковье должно быть образцовым, каждый город около Москвы должны быть стандартом для других городов России.
Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.