В России изменят условия получения новых квартир при расселении аварийного жилого фонда
Правила расселения аварийных домов планируют изменить в России. Получить новую квартиру взамен той, что снесли, смогут только собственники единственного жилья. Остальным государство будет выплачивать денежную компенсацию. Об этом сообщил генеральный директор Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшат Шагиахметов.
По его словам, для этого подготовлены поправки в Жилищный кодекс, закон о Фонде развития территорий и ряд других законов.
«Ключевая мысль здесь: без помощи государства никто не останется, однако сама помощь должна быть ранжирована в зависимости от реальных потребностей людей. Если в аварийном доме находится ваша единственная квартира, то, естественно, вы получите сопоставимые возможности для проживания. Однако если речь идет не о вашей единственной жилой недвижимости, а об арендной квартире, на которой вы просто получаете дополнительный доход, то, разумеется, государство вправе более эффективно тратить свои средства», — отметил Шагиахметов в интервью РИА Новости.
По его словам, власти хотят исключить участившиеся случаи, когда люди специально вкладываются в аварийные дома, «чтобы бесплатно получить квартиры в новостройках».
Сумма компенсации для тех, у кого ещё есть жильё, будет рассчитываться исходя из оценочной стоимости, соответствующей доле земельного участка под аварийным домом, «за вычетом затрат на снос плюс убытки, связанные с изъятием», пояснил он.
При этом компенсация должна быть не меньше размера, установленного в регионе для каждого муниципального образования.
«Стоимость не может превышать норматив стоимости квадратного метра, устанавливаемый Минстроем России», — отметил он.
Среднюю рыночную стоимость 1 кв. м жилья в регионах на четвертый квартал 2024 года Минстрой установил в сентябре. Самое высокое значение утвердили для Чукотки — 233,7 тыс. руб. за «квадрат», Ямало-Ненецкого автономного округа — 179,3 тыс. руб., Москвы — 177,9 тыс. руб,, Краснодарского края — 166,2 тыс. руб., а также Санкт-Петербурга — 165,3 тыс. руб.
Ранее сообщалось, что с начала 2024 года из аварийного жилья переселились 70,1 тыс. человек.
Подскажите, пожалуйста, что значит доля земельного участка под домом? За саму квартиру денег не получим. В квартире живет дочь, но оформлена на меня. Соответственно не единственное жилье. Ее просто выселят и дадут небольшую сумму за земельный участок?
Пользовательздравствуйте! Увы, модератор комментариев не может оказать подобной консультации. Рекомендуем обратиться к профильным специалистам.
Оценочная стоимость может зависеть от района ? Нам оценили за 72 тысячи кВ метр ( Астрахань), аргументировали тем, что плохой район.
Виктория П.здравствуйте! Отчет об оценке стоимости недвижимости — документ, составленный независимой оценочной компанией в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», содержит информацию о рыночной стоимости объекта недвижимости. В отчете об оценке учитывается и местоположение жилья.
Подробнее рассказали в статье.
Оценочная стоимость может быть ниже цены, определенной Минстроем за кв метр?
Пользовательздравствуйте! Да, такое возможно. Уточним, стоимость не может превышать норматив стоимости квадратного метра, устанавливаемый Минстроем России.
А как быть, если квартира получена в наследство в таком аварийном жилье и при этом она сдается в найм??
Андрей Щ.здравствуйте! Увы, модератор комментариев не может оказать подобной консультации. Рекомендуем обратиться к профильным специалистам.
У меня есть доли к квартире бабушки и мамы, но я ими не пользуюсь. Неужели я теперь не получу квартиру по реновации в Москве?? В январе уже дом готовят к расселению
Мария М.здравствуйте! Увы, модератор комментариев не может оказать подобной консультации. Для решения вопроса рекомендуем обратиться напрямую в местную администрацию.