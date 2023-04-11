Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
2K

За первые 10 дней апреля Сбер выдал вдвое больше ипотечных кредитов, чем год назад

Дата публикации: 11 апр 2023
За первые 10 дней апреля Сбер выдал вдвое больше ипотечных кредитов, чем год назад

За первые десять дней апреля Сбер выдал 25,2 тыс. жилищных кредитов на 83 млрд рублей. По количеству выдач это на 90% больше, чем за тот же период прошлого года, а в денежном выражении — на 110% больше.

При этом объём выданной ипотеки за десять апрельских дней 2023 года оказался почти таким же, как за десять дней марта этого года.

По данным аналитиков Домклик, по-прежнему востребована льготная ипотека. По программам с госучастием за 10 дней выдано 8,5 тыс. жилищных кредитов на 37,8 млрд рублей (+51% к аналогичному периоду прошлого года).

Самой популярной оказалась «Семейная ипотека»: россияне взяли её на 17,7 млрд рублей (+29%). Серьёзный прирост также показала «Ипотека с господдержкой»: 15,9 млрд рублей, что в 2 раза больше, чем за первые 10 дней апреля в 2022 году.

Читайте также: Какая ипотечная программа мне подходит

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Как меньше платить по действующей ипотеке
1M
Как платить по ипотеке: ответы на популярные вопросы
1M
Как получить налоговый вычет за проценты по ипотеке
1M
Хочу взять ипотеку. Что нужно знать?
502K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
27
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
860
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
121
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал