Сбер упрощает доступ к финансированию для застройщиков в ИЖС
Сбербанк открыл первую возобновляемую кредитную линию под эскроу на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — для компании «Теремъ». Таким образом, подрядчик может сократить операционные издержки и нарастить объемы строительства за счет быстрого доступа к финансированию.
Возобновляемая кредитная линия позволяет многократно занимать и возвращать деньги банку в пределах установленного лимита. Иными словами, после погашения долга застройщик может использовать эти деньги снова.
Раньше мы кредитовали подрядчиков ИЖС под каждый отдельный договор строительного подряда с использованием счета эскроу. Возобновляемая кредитная линия стала ответом на запрос наших клиентов — лимит позволяет направить средства на строительство сразу нескольких домов. Финансирование в таком формате экономит время и деньги бизнеса и способствует развитию индивидуального жилищного строительства в России.
По его словам, возобновляемая кредитная линия для компании «Теремъ» — стартовый проект, в будущем такая возможность станет доступна для всех подрядчиков.
По итогам прошлого года Сбер занимает порядка 50% российского рынка эскроу ИЖС. Остатки по эскроу ИЖС в банке составляют 27 млрд руб.
1 марта в России вступил в силу закон, который распространяет эскроу-счета на ИЖС. Это значит, что деньги заказчика будут заблокированы на специальном счете вплоть до завершения строительства и оформления права собственности на дом.
ИЖС с эскроу: преимущества кредитования физических лиц и подрядчиков
Почему не помогать действительно тем, кто строит хорошо. Может и до нас дойдут).
Все проекты по кредитованию направлены только для организации , конкретно про себя, построил коробку, сделал крышу, настелил полы ,вставил окна. Решил ускориться и завершить стройку... В банке говорят , дом не достроен, кредит дать не можем вот зарегистрируйтесь его . получите адрес и тогда дадим.. Так и сделал но по факту , пришел после этого и мне говорят другую историю, дом построили все кредит на строительство дома ипотечный дать не можем, объясняю да как можно жить в доме без отопления . воды, канализации это ведь сарай тогда... ПОСЛЕ этого я понял наших умников они не задумались чем разница между МКД и частным домом . МКД застройщик сдает дом с коммуникациями но без отделки, а частный дом ты можешь хоть коробку зарегистрировать и без коммуникаций . а пофиг и в чем разница не видят.. А ВЕДЬ КРИТЕРИЙ ОДИН МОЖНО ЖИТЬ , ПРИГОДЕН ДЛЯ ЖИЛЬЯ ИЛИ НЕТ..И только на основании этого критерия человек может брать , а банк может давать кредит на СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ для частного дома на земле. Надеюсь когда то поймут, что на земле тоже живут люди.
Константин К.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Добрый день! вообще то Сбер нам открыл первую возобновляемую кредитную линию (Компания Рундамент) ещё в сентябре 2024 года.
Артем Б.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.