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Сбер упрощает доступ к финансированию для застройщиков в ИЖС

Дата публикации: 03 мар 2025
Сбер упрощает доступ к финансированию для застройщиков в ИЖС

Сбербанк открыл первую возобновляемую кредитную линию под эскроу на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — для компании «Теремъ». Таким образом, подрядчик может сократить операционные издержки и нарастить объемы строительства за счет быстрого доступа к финансированию.

Возобновляемая кредитная линия позволяет многократно занимать и возвращать деньги банку в пределах установленного лимита. Иными словами, после погашения долга застройщик может использовать эти деньги снова.

Директор Департамента торгового финансирования Сбербанка Игорь Лысенко:

Раньше мы кредитовали подрядчиков ИЖС под каждый отдельный договор строительного подряда с использованием счета эскроу. Возобновляемая кредитная линия стала ответом на запрос наших клиентов — лимит позволяет направить средства на строительство сразу нескольких домов. Финансирование в таком формате экономит время и деньги бизнеса и способствует развитию индивидуального жилищного строительства в России.

По его словам, возобновляемая кредитная линия для компании «Теремъ» — стартовый проект, в будущем такая возможность станет доступна для всех подрядчиков.

По итогам прошлого года Сбер занимает порядка 50% российского рынка эскроу ИЖС. Остатки по эскроу ИЖС в банке составляют 27 млрд руб.

1 марта в России вступил в силу закон, который распространяет эскроу-счета на ИЖС. Это значит, что деньги заказчика будут заблокированы на специальном счете вплоть до завершения строительства и оформления права собственности на дом.

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ИЖС с эскроу: преимущества кредитования физических лиц и подрядчиков

Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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Комментарии5
А
Алексей К.
3 дня назад

Почему не помогать действительно тем, кто строит хорошо. Может и до нас дойдут).

К
Константин К.
6 дней назад

Все проекты по кредитованию направлены только для организации , конкретно про себя, построил коробку, сделал крышу, настелил полы ,вставил окна. Решил ускориться и завершить стройку... В банке говорят , дом не достроен, кредит дать не можем вот зарегистрируйтесь его . получите адрес и тогда дадим.. Так и сделал но по факту , пришел после этого и мне говорят другую историю, дом построили все кредит на строительство дома ипотечный дать не можем, объясняю да как можно жить в доме без отопления . воды, канализации это ведь сарай тогда... ПОСЛЕ этого я понял наших умников они не задумались чем разница между МКД и частным домом . МКД застройщик сдает дом с коммуникациями но без отделки, а частный дом ты можешь хоть коробку зарегистрировать и без коммуникаций . а пофиг и в чем разница не видят.. А ВЕДЬ КРИТЕРИЙ ОДИН МОЖНО ЖИТЬ , ПРИГОДЕН ДЛЯ ЖИЛЬЯ ИЛИ НЕТ..И только на основании этого критерия человек может брать , а банк может давать кредит на СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ для частного дома на земле. Надеюсь когда то поймут, что на земле тоже живут люди.

Домклик
4 дня назад

Константин К.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

А
Артем Б.
03 мар 2025

Добрый день! вообще то Сбер нам открыл первую возобновляемую кредитную линию (Компания Рундамент) ещё в сентябре 2024 года.

Домклик
5 дней назад

Артем Б.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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