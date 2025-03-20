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Госдума не разрешила покупать жилье на маткапитал сразу после рождения ребенка

Дата публикации: 20 мар 2025
Госдума не разрешила покупать жилье на маткапитал сразу после рождения ребенка

Депутаты Госдумы отклонили законопроект, позволяющий направлять маткапитал на покупку и строительство жилья в любое время со дня рождения ребенка.

По закону маткапитал можно использовать в том числе на улучшение жилищных условий: покупку жилья, строительство и реконструкцию дома, первоначальный взнос по ипотеке и ее досрочное погашение. В последних двух случаях выплату разрешено тратить сразу после рождения ребенка, в остальных — только через три года.

Документ, который разрешает направлять выплату на улучшение жилищных условий любыми способами сразу, группа парламентариев внесла в Госдуму в конце октября прошлого года. Однако 20 марта на пленарном заседании его отклонили.

Вместе с тем законопроект получил отрицательный отзыв правительства России. Там отметили, что вопрос использования маткапитала достаточно урегулирован. Кроме того, в документе не указаны источники и порядок исполнения таких обязательств.

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Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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