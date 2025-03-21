Главное за неделю с 17 по 21 марта 2025 года
Стал известен список городов, где доступна «Семейная ипотека» на вторичку
ДОМ.РФ опубликовал перечень городов, в которых с 1 апреля можно будет оформить «Семейную ипотеку» на вторичное жилье.
В него вошли Мурманск, Кировск, Воркута, Геленджик, Туапсе, Норильск, Комсомольск-на-Амуре, Переславль-Залесский, Иннополис, Орск, Сызрань и другие.
Подать заявку на «Семейную ипотеку» на готовое жилье в Сбере можно уже сейчас — банк начнет их рассматривать с 1 апреля.
Подробнее о получении Семейной ипотеки на вторичку в Сбере>>
ЦБ снова сохранил ключевую ставку в 21%
Совет директоров Банка России в третий раз не стал менять ключевую ставку и сохранил ее на уровне 21%.
Текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения — высокой. По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году.
По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7-8% в 2025 году, вернется к 4% в 2026-м и будет находиться на цели в дальнейшем.
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Сбер запустил «Семейную ипотеку» под 2% в Республике Тыва
Сбербанк с 18 марта запустил новую программу — «Семейную ипотеку» в Республике Тыва. Минимальная ставка по ней составляет 2%.
Клиенты смогут получить льготную ипотеку на приобретение готового или строящегося жилья в новостройке, а также на строительство жилого дома с аккредитованным банком подрядчиком с применением эскроу-счетов. При этом недвижимость должна находиться на территории Республики Тыва.
Максимальная сумма кредита по программе — до 6 млн руб., первоначальный взнос — от 20,1%, срок кредита — до 30 лет. Действует она до 31 декабря 2025 года включительно.
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Россиянам не будут начислять повышенные пени за долги по ЖКУ
Правительство России продлило меру, которая позволяет платить пени за задолженность по коммунальным услугам меньше.
Правительство продлило до конца 2026 года особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России.
Размер пени определяется с учетом ключевой ставки, действующей на день оплаты от суммы долга за каждый день просрочки. В правительстве отметили, что при текущем значении санкция оказалась бы несоразмерной платежам за ЖКУ. Поэтому в 2025 и 2026 годах для расчета пеней будут брать ключевую ставку, действовавшую на 27 февраля 2022 года, то есть 9,5%.
Узнать, как рассчитывают пени за долги по ЖКУ>>
Цены на новостройки в России начали снижаться
Средняя стоимость квадратного метра в российских новостройках в феврале снизилась до 169,3 тыс. руб. (-1% к январю). Таковы данные Домклик и Центра финансовой аналитики Сбера.
По данным экспертов, дороже всего среди крупнейших регионов строящееся жилье в Москве (351,1 тыс. руб. за 1 кв. м), Санкт-Петербурге (242,8 тыс. руб.), Московской области (189,9 тыс. руб.), Татарстане (185,1 тыс. руб.) и Ленинградской области (172,4 тыс. руб.).
Меньше всего первичная недвижимость стоит в Волгоградской, Челябинской, Воронежской и Самарской областях: 113,3 тыс. руб., 120,9 тыс. руб., 121,1 тыс. руб. и 128 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно.
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Написать отзыв о ЖК на Домклик теперь может каждый
Сервис Домклик запустил новую функцию — возможность оставлять отзывы о жилых комплексах для всех авторизованных пользователей. Ранее это могли сделать только жильцы.
Отзывы позволят будущим покупателям получить честную и актуальную информацию о жилом комплексе от разных людей:
- от жильцов этих ЖК;
- от тех, кто купил квартиру и ждет выдачи ключей;
- от людей, которые подумывают купить квартиру в жилом комплексе.
Если человек приобрел квартиру в ЖК через Домклик, его отзыв будет отмечен значком «Покупатель». Это подтверждает, что оценка и комментарии оставлены реальным владельцем недвижимости. Рейтинг жилого комплекса формируется только на основе оценок, оставленных подтвержденными покупателями. Это гарантирует объективность и достоверность информации.
При этом все пользователи могут скрыть свое имя и опубликовать отзыв анонимно, что позволит им сохранить конфиденциальность.
Больше о новой возможности>>
Госдума не разрешила покупать жилье на маткапитал сразу после рождения ребенка
Депутаты Госдумы отклонили законопроект, позволяющий направлять материнский капитал на покупку и строительство жилья в любое время со дня рождения ребенка.
По закону маткапитал можно использовать в том числе на улучшение жилищных условий: покупку жилья, строительство и реконструкцию дома, первоначальный взнос по ипотеке и ее досрочное погашение. В последних двух случаях выплату разрешено тратить сразу после рождения ребенка, в остальных — только через три года.
Документ, который разрешает направлять выплату на улучшение жилищных условий любыми способами сразу, группа парламентариев внесла в Госдуму в конце октября прошлого года.
Узнать о правилах использования маткапитала в 2025 году>>
Аналитики подсчитали разницу в ценах на новостройки и вторичку
Вторичное жилье, построенное в 2010-е годы, стоит дешевле первички на 22%, а более новая вторичка — только на 5%. К такому выводу пришли аналитики Домклик.
Однако в любом случае, говорят эксперты, квартира, купленная в новостройке, через два-три года даже на вторичном рынке будет стоить больше той суммы, которая была за нее уплачена.
В последние годы активно обсуждается вопрос о перегретости рынка недвижимости и существования так называемого ценового пузыря. В качестве основного аргумента в пользу наличия признаков перегрева, как правило, приводится увеличение разрыва в стоимости 1 кв. м на первичке и вторичке. По последним данным, эта разница составляет почти 50%. В рамках исследования аналитики выяснили, насколько эта цифра отражает реалии жилищного рынка и действительно ли квартира при перепродаже теряет в цене так много.
Читать выводы экспертов>>
- Стал известен список городов, где доступна «Семейная ипотека» на вторичку
- ЦБ снова сохранил ключевую ставку в 21%
- Сбер запустил «Семейную ипотеку» под 2% в Республике Тыва
- Россиянам не будут начислять повышенные пени за долги по ЖКУ
- Цены на новостройки в России начали снижаться
- Написать отзыв о ЖК на Домклик теперь может каждый
- Госдума не разрешила покупать жилье на маткапитал сразу после рождения ребенка
- Аналитики подсчитали разницу в ценах на новостройки и вторичку
Добрый день, с 1 апреля будут
изменения в семейной ипотеке, можно ли будет купить квартиру на вторичном рынке в г. Дегтярск Свердловская обл.?
Анна К.здравствуйте! Подробные условия программы "Семейная ипотека" на вторичку, а также список, где можно купить готовое жильё, представлены в статье.
Скажите пожалуйста а это точно что с 1 апреля можно будет взять семейную ипотеку на вторичное жильё в воткинском районе
Марина М.здравствуйте! Подробнее о "Семейной ипотеке" на вторичное жильё рассказали в статье.
Никакой
Семейная ипотека на втоичке в городе Якутске
Сергей В.здравствуйте! Сбербанк 21 марта открыл приём заявок по «Семейной ипотеке» на вторичку, которую можно взять в российских городах с низкими темпами жилья. Подробнее в статье.