Аналитики Домклик назвали топ-15 регионов по количеству ипотечных сделок на рынке ИЖС
Аналитики Домклик составили рейтинг регионов РФ по количеству ипотечных сделок на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по итогам неполных десяти месяцев 2024 года.
В первую тройку по спросу вошли Московская область, Краснодарский край и Республика Башкортостан.
В Подмосковье Сбер выдал 8,9 тыс. ипотечных кредитов в сегменте ИЖС, в Краснодарском крае — 6,6 тыс., в Республике Башкортостан — 5,3 тыс. Четвертое место заняла Республика Татарстан (4,4 тыс.), пятое – Тюменская область (3,5 тыс.).
В своем новом исследовании аналитики Домклик отметили, что в текущих условиях география заемщиков активно меняется: после завершения «Господдержки» и повышения адресности «Семейной ипотеки» все больше кредитов приходится на регионы, где действует программа «Дальневосточная и Арктическая ипотека».
По данным Сбербанка, всего на рынке ИЖС в текущем году было заключено около 80 тыс. ипотечных сделок на сумму 429,2 млрд руб. Текущее количество выдач в 3,3 раза превышает показатель всего 2022 года и на 7% — аналогичный период прошлого года.
Странно. А где же Ленинградская область?
И это по месту выдачи кредита? Или по месту объекта?
Константин С.здравствуйте! В статье представлены регионы по месту выдачи кредита. Уточним, в 2024 году в сегменте ИЖС в Ленинградской области было оформлено 1161 кредитов, доля ЛО в общем количестве выдач по РФ — 1,5%.
Домкликспасибо, что обратили внимание на комментарий и дали пояснение.
Возможно, для корректности сопоставления регионов, стоит объединить данные Москва + Московская область и Санкт-Петербург + Ленинградская область. Административная разделенность этих субъектов не стыкуется с их существованием в качестве единого рынка. Очевидно, что, получившие кредит в СПб люди покупали/строили объект ИЖС в Ленобласти.
Константин С.здравствуйте! Спасибо, передадим ваше предложение коллегам.