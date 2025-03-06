Рынок ИЖС: что будет с ценами на стройматериалы в 2025 году
Пик роста цен на строительные материалы уже пройден, считают эксперты. Подрядчики не заметили резкого скачка стоимости стройматериалов в 2024 году — был зафиксирован стабильный инфляционный рост. В 2025 году ожидается небольшое сезонное повышение цен, однако многое зависит от внешних факторов.
Чего ждать от нового строительного сезона — рассказали в статье.
Текущая ситуация на рынке строительных материалов
Екатерина Иксанова, руководитель проектов компании КАДРИН, отмечает, что после сворачивания льготных ипотечных программ и повышения ипотечных ставок в 2024 году сейчас на рынке загородной недвижимости можно выделить несколько тенденций:
- Снижение спроса на ИЖС. Повышение ипотечных ставок сделало покупку и строительство дома менее доступными для многих потенциальных заказчиков.
- Замедление роста цен на стройматериалы (относительно 2022-2023 гг.). Снижение спроса сдержало повышение стоимости материалов. Резкого роста, как в предыдущие годы, не наблюдается, но повышение в любом случае есть и будет продолжаться.
- Увеличение конечной стоимости строительства. Несмотря на замедление роста цен на стройматериалы, общая стоимость строительства дома всё равно увеличилась из-за повышения процентных ставок по кредитам, роста затрат на оплату труда.
- Изменение структуры спроса. Возрос интерес к проектам домов меньшей площади и с более простой архитектурой.
- Рост вторичного рынка ИЖС. Некоторые потенциальные покупатели, отказавшись от строительства, переориентировались на покупку готовых домов на вторичном рынке.
От чего зависят цены на стройматериалы
По мнению опрошенных экспертов, порядок ценообразования на рынке строительных материалов сегодня зависит от ряда факторов.
Экономическая ситуация. Инфляция, колебания валютного курса и экономические санкции ожидаемо привели к росту цен на материалы. Наиболее масштабный подъём пришёлся на 2022–2023 годы.
Рыночный фактор. С увеличением интереса к загородному строительству наблюдается рост спроса на строительные материалы. В тех сегментах, где предложение не успевает за спросом, цены растут более высокими темпами.
Процентные ставки. Повышение процентных ставок по кредитам и займам увеличивает финансовую нагрузку на производителей и поставщиков, что может отражаться на конечной стоимости продукции.
Сезонность. Строительный сезон в России обычно начинается весной и продолжается до осени. В это время наблюдается повышенный спрос на строительные материалы, что также может сказаться на ценах.
Стоимость сырья. Цены на сырьё, такое как металл, древесина, цемент и другие, оказывают прямое влияние на стоимость конечной продукции.
Материалы для строительства домов используются разные, поэтому и факторы, влияющие на их стоимость, могут отличаться.
На наш взгляд, цены на пиломатериалы являются наиболее стабильными, а, например, стоимость кровельных изделий растёт заметно быстрее. Листовые отделочные материалы имеют широкий диапазон повышения и понижения цен и ощутимее реагируют на спрос.
Вместе с тем эксперт выделяет и общие обстоятельства, которые влияют на стоимость всех стройматериалов:
- Спрос. При увеличенном спросе возникает дефицит товаров, и, чтобы его снизить и при этом больше заработать, поставщики повышают стоимость. Казалось бы, что при маленьком спросе цены должны падать, но этого не происходит. Как правило, это связано с высокими затратами на содержание складов, производственных помещений и на оплату труда рабочих.
- Налоговая нагрузка. В 2025 году произошли изменения в налоговом законодательстве, что также повлияло на увеличение стоимости товаров для ИЖС.
- Логистика. При увеличении стоимости ГСМ увеличиваются итоговые затраты на материалы.
Что будет с ценами на стройматериалы в 2025 году: прогнозы экспертов
Эксперты ожидают, что в текущем году цены на строительные материалы продолжат рост, хотя его темпы могут замедлиться по сравнению с предыдущими периодами.
В 2025 году не ожидается резкого скачка цен на стройматериалы. Скорее всего, будет наблюдаться умеренный рост, соответствующий уровню инфляции. Возможны колебания цен на отдельные материалы в зависимости от спроса и предложения, а также от геополитической ситуации.
Быстрее будут дорожать товары, зависящие от импорта и стоимости энергоносителей, например, отделочные материалы, техника. Более медленными темпами будут расти цены на продукцию, производимую преимущественно из отечественного сырья, например, пиломатериалы, кирпич, газобетон.
При прогнозировании цен в разрезе отдельных видов строительных материалов в компании КАДРИН поделились такими прогнозами:
- Металл (арматура, профильные трубы и т.д.). В 2024 году наблюдалась относительная стабильность, но возможен небольшой рост в 2025 году из-за инфляции и геополитических факторов.
- Древесина. Стоимость пиломатериалов стабилизировались после резкого скачка в 2021–2022 годах. В 2024-м наблюдалась коррекция. В 2025 году возможен небольшой рост в зависимости от спроса и экспортных возможностей.
- Цемент и бетон. В этом сегменте цены продолжают медленно расти из-за повышения стоимости энергоносителей и логистики. В 2025 году ожидается умеренный рост.
- Изоляционные материалы. Цены на минеральную вату, пенопласт и другие изоляционные материалы зависят от стоимости сырья и энергоносителей. В 2024 году рост цен был умеренным, в 2025 году возможен небольшой рост.
- Отделочные материалы (плитка, обои, сантехника и т.д.). Цены зависят от курса валют, и так как многие из товаров импортируются, в последнее время наблюдается резкий скачок цен.
Строить или подождать
Эксперты сходятся во мнении, что при наличии финансовой возможности откладывать строительство всё же не стоит, так как его итоговая стоимость в любом случае не станет дешевле.
Цены на стройматериалы, как правило, растут со временем. Ожидать существенного снижения цен в ближайшем будущем не стоит. Даже если рост цен замедлился, общая стоимость строительства всё равно будет увеличиваться. Кроме того, вложение денег в строительство может быть способом защиты от инфляции.
С другой стороны, если вы планируете строить в ипотеку, текущие высокие ставки существенно увеличат общую стоимость проекта. Если вы не уверены, что сможете комфортно обслуживать ипотеку, возможно, стоит подождать улучшения условий кредитования.
Если брать мою личную статистику, то за последние 10 лет цена строительства дома ни разу не падала. Так же, как и стоимость участков, которая с каждым годом становится всё выше. Поэтому, несмотря на сложные условия, многие люди при первой возможности готовы начать строительство.
Если брать московский регион, то ближайшие территории активно застраиваются как ипотечниками, так и девелоперскими компаниями.
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