Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
7 мин
5K

Рынок ИЖС: что будет с ценами на стройматериалы в 2025 году

Дата публикации: 06 мар 2025
Рынок ИЖС: что будет с ценами на стройматериалы в 2025 году

Пик роста цен на строительные материалы уже пройден, считают эксперты. Подрядчики не заметили резкого скачка стоимости стройматериалов в 2024 году — был зафиксирован стабильный инфляционный рост. В 2025 году ожидается небольшое сезонное повышение цен, однако многое зависит от внешних факторов.

Чего ждать от нового строительного сезона — рассказали в статье.

Текущая ситуация на рынке строительных материалов

Екатерина Иксанова, руководитель проектов компании КАДРИН, отмечает, что после сворачивания льготных ипотечных программ и повышения ипотечных ставок в 2024 году сейчас на рынке загородной недвижимости можно выделить несколько тенденций:

  • Снижение спроса на ИЖС. Повышение ипотечных ставок сделало покупку и строительство дома менее доступными для многих потенциальных заказчиков.
  • Замедление роста цен на стройматериалы (относительно 2022-2023 гг.). Снижение спроса сдержало повышение стоимости материалов. Резкого роста, как в предыдущие годы, не наблюдается, но повышение в любом случае есть и будет продолжаться.
  • Увеличение конечной стоимости строительства. Несмотря на замедление роста цен на стройматериалы, общая стоимость строительства дома всё равно увеличилась из-за повышения процентных ставок по кредитам, роста затрат на оплату труда.
  • Изменение структуры спроса. Возрос интерес к проектам домов меньшей площади и с более простой архитектурой.
  • Рост вторичного рынка ИЖС. Некоторые потенциальные покупатели, отказавшись от строительства, переориентировались на покупку готовых домов на вторичном рынке.

От чего зависят цены на стройматериалы

По мнению опрошенных экспертов, порядок ценообразования на рынке строительных материалов сегодня зависит от ряда факторов.

Экономическая ситуация. Инфляция, колебания валютного курса и экономические санкции ожидаемо привели к росту цен на материалы. Наиболее масштабный подъём пришёлся на 2022–2023 годы.

Рыночный фактор. С увеличением интереса к загородному строительству наблюдается рост спроса на строительные материалы. В тех сегментах, где предложение не успевает за спросом, цены растут более высокими темпами.

Процентные ставки. Повышение процентных ставок по кредитам и займам увеличивает финансовую нагрузку на производителей и поставщиков, что может отражаться на конечной стоимости продукции.

Сезонность. Строительный сезон в России обычно начинается весной и продолжается до осени. В это время наблюдается повышенный спрос на строительные материалы, что также может сказаться на ценах.

Стоимость сырья. Цены на сырьё, такое как металл, древесина, цемент и другие, оказывают прямое влияние на стоимость конечной продукции.

Материалы для строительства домов используются разные, поэтому и факторы, влияющие на их стоимость, могут отличаться.

На наш взгляд, цены на пиломатериалы являются наиболее стабильными, а, например, стоимость кровельных изделий растёт заметно быстрее. Листовые отделочные материалы имеют широкий диапазон повышения и понижения цен и ощутимее реагируют на спрос.

Фото эксперта
Андрей Киселев
генеральный директор компании ООО Еврострой (бренд АрхельДом)

Вместе с тем эксперт выделяет и общие обстоятельства, которые влияют на стоимость всех стройматериалов:

  • Спрос. При увеличенном спросе возникает дефицит товаров, и, чтобы его снизить и при этом больше заработать, поставщики повышают стоимость. Казалось бы, что при маленьком спросе цены должны падать, но этого не происходит. Как правило, это связано с высокими затратами на содержание складов, производственных помещений и на оплату труда рабочих.
  • Налоговая нагрузка. В 2025 году произошли изменения в налоговом законодательстве, что также повлияло на увеличение стоимости товаров для ИЖС.
  • Логистика. При увеличении стоимости ГСМ увеличиваются итоговые затраты на материалы.

Что будет с ценами на стройматериалы в 2025 году: прогнозы экспертов

Эксперты ожидают, что в текущем году цены на строительные материалы продолжат рост, хотя его темпы могут замедлиться по сравнению с предыдущими периодами. 

В 2025 году не ожидается резкого скачка цен на стройматериалы. Скорее всего, будет наблюдаться умеренный рост, соответствующий уровню инфляции. Возможны колебания цен на отдельные материалы в зависимости от спроса и предложения, а также от геополитической ситуации.

Быстрее будут дорожать товары, зависящие от импорта и стоимости энергоносителей, например, отделочные материалы, техника. Более медленными темпами будут расти цены на продукцию, производимую преимущественно из отечественного сырья, например, пиломатериалы, кирпич, газобетон.

Фото эксперта
Екатерина Иксанова
руководитель проектов в компании КАДРИН

При прогнозировании цен в разрезе отдельных видов строительных материалов в компании КАДРИН поделились такими прогнозами:

  • Металл (арматура, профильные трубы и т.д.). В 2024 году наблюдалась относительная стабильность, но возможен небольшой рост в 2025 году из-за инфляции и геополитических факторов.
  • Древесина. Стоимость пиломатериалов стабилизировались после резкого скачка в 2021–2022 годах. В 2024-м наблюдалась коррекция. В 2025 году возможен небольшой рост в зависимости от спроса и экспортных возможностей.
  • Цемент и бетон. В этом сегменте цены продолжают медленно расти из-за повышения стоимости энергоносителей и логистики. В 2025 году ожидается умеренный рост.
  • Изоляционные материалы.  Цены на минеральную вату, пенопласт и другие изоляционные материалы зависят от стоимости сырья и энергоносителей. В 2024 году рост цен был умеренным, в 2025 году возможен небольшой рост.
  • Отделочные материалы (плитка, обои, сантехника и т.д.). Цены зависят от курса валют, и так как многие из товаров импортируются, в последнее время наблюдается резкий скачок цен.

Строить или подождать

Эксперты сходятся во мнении, что при наличии финансовой возможности откладывать строительство всё же не стоит, так как его итоговая стоимость в любом случае не станет дешевле.

Цены на стройматериалы, как правило, растут со временем. Ожидать существенного снижения цен в ближайшем будущем не стоит. Даже если рост цен замедлился, общая стоимость строительства всё равно будет увеличиваться. Кроме того, вложение денег в строительство может быть способом защиты от инфляции.

С другой стороны, если вы планируете строить в ипотеку, текущие высокие ставки существенно увеличат общую стоимость проекта. Если вы не уверены, что сможете комфортно обслуживать ипотеку, возможно, стоит подождать улучшения условий кредитования.

Фото эксперта
Екатерина Иксанова
руководитель проектов в компании КАДРИН

Если брать мою личную статистику, то за последние 10 лет цена строительства дома ни разу не падала. Так же, как и стоимость участков, которая с каждым годом становится всё выше. Поэтому, несмотря на сложные условия, многие люди при первой возможности готовы начать строительство.

Если брать московский регион, то ближайшие территории активно застраиваются как ипотечниками, так и девелоперскими компаниями. 

Фото эксперта
Андрей Киселев
генеральный директор компании ООО Еврострой (бренд АрхельДом)

Загородная недвижимость: строительство и покупка
Новости
Курс недвижимости
Ольга Маслевская
Ольга МаслевскаяВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области ипотеки и ИЖС
Планируете строить дом в этом году?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Содержание статьи

Рекомендуем

Сбер запустил ипотеку на покупку дома и участка по договору долевого участия
27 фев 2025
42K
Домклик запустил новые возможности в разделе о загородной недвижимости «Построить дом»
27 фев 2025
672
Как мы провели газ в частный дом: личный опыт
15 нояб 2024
1K
Из чего построить дом: каменная, деревянная и каркасная технологии строительства
11 апр 2022
17K

Актуальное

Социальное жилье может появиться в трех регионах РФ
сегодня 13:43
437
Сбер запустит «Семейную ипотеку» под 2% в Республике Тыва
сегодня 12:08
801
Эксперт рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке частного дома
сегодня 10:00
208K
Россияне стали чаще жаловаться на шум в квартире
вчера 10:00
447
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал