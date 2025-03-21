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Новости
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В Минфине выступили против расширения «Семейной ипотеки»

Дата публикации: 21 мар 2025
В Минфине выступили против расширения «Семейной ипотеки»

Минфин России высказался против распространения льготной программы «Семейная ипотека» на семьи с одним ребенком до 18 лет. Такую позицию обозначил замглавы ведомства Иван Чебесков.

Ранее соответствующее предложение озвучили в правительстве.

«Для расширения "Семейной ипотеки" сейчас нет оснований», — приводят слова Чебескова «Известия».

Напомним, сейчас получить кредит по этой программе могут семьи:

  • с ребенком в возрасте до 6 лет (включительно);
  • с ребенком с инвалидностью до 18 лет (не включительно);
  • с двумя и более детьми до 18 лет (не включительно), проживающие в малых городах с населением до 50 тыс. человек или в регионах с низкими объемами строительства.
Материалы по теме:

Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2025 году

Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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Комментарии4
П
Пользователь
7 дней назад

когда читаю такие статьи,возникает вопрос,почему с детьми до 6 лет доступна семейная ипотека,а старше нет?дети становятся страше,учатся в школе,им нужно свое пространство..а государственные чины не учитывают их интересы и дискриминируют по возрастному принципу..почему мама с ребенком до 6 лет может претендовать на ипотеку,но эта же мама с подросшим ребенком уже сделать не сможет??

Домклик
4 дня назад

Пользовательздравствуйте! Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.

Уточним, программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У банка таких полномочий нет.

Спасибо, что поделились своим мнением.

А
Андрей Ч.
7 дней назад

Добрый день. Минфин высказался против, а было сказано ДОРАБОТАТЬ программу . Сыну 11 лет. Материнский капитал по сроку рождения не попали. До 18 лет опять мимо. Спасибо за счастливое детство. Мне 55, жене 48 лет. Про будущую учебу уже не пишу. Все давно известно. Живи, как сможешь.

Домклик
4 дня назад

Андрей Ч.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.

Уточним, программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У банка таких полномочий нет.

Спасибо, что поделились своим мнением.

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