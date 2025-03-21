1 мин
1K
В Минфине выступили против расширения «Семейной ипотеки»
Дата публикации: 21 мар 2025
Минфин России высказался против распространения льготной программы «Семейная ипотека» на семьи с одним ребенком до 18 лет. Такую позицию обозначил замглавы ведомства Иван Чебесков.
Ранее соответствующее предложение озвучили в правительстве.
«Для расширения "Семейной ипотеки" сейчас нет оснований», — приводят слова Чебескова «Известия».
Напомним, сейчас получить кредит по этой программе могут семьи:
- с ребенком в возрасте до 6 лет (включительно);
- с ребенком с инвалидностью до 18 лет (не включительно);
- с двумя и более детьми до 18 лет (не включительно), проживающие в малых городах с населением до 50 тыс. человек или в регионах с низкими объемами строительства.
Материалы по теме:
Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2025 году
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
Что вы об этом думаете?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Рекомендуем
Актуальное
26 мар 2025
300
Телеграм-канал Домклик
Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
когда читаю такие статьи,возникает вопрос,почему с детьми до 6 лет доступна семейная ипотека,а старше нет?дети становятся страше,учатся в школе,им нужно свое пространство..а государственные чины не учитывают их интересы и дискриминируют по возрастному принципу..почему мама с ребенком до 6 лет может претендовать на ипотеку,но эта же мама с подросшим ребенком уже сделать не сможет??
Пользовательздравствуйте! Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
Уточним, программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У банка таких полномочий нет.
Спасибо, что поделились своим мнением.
Добрый день. Минфин высказался против, а было сказано ДОРАБОТАТЬ программу . Сыну 11 лет. Материнский капитал по сроку рождения не попали. До 18 лет опять мимо. Спасибо за счастливое детство. Мне 55, жене 48 лет. Про будущую учебу уже не пишу. Все давно известно. Живи, как сможешь.
Андрей Ч.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
Уточним, программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У банка таких полномочий нет.
Спасибо, что поделились своим мнением.