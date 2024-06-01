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Выдачи льготной ипотеки в мае выросли на 20%

Дата публикации: 01 июн 2024
Выдачи льготной ипотеки в мае выросли на 20%

Россияне за первые три недели мая оформили льготные ипотечные кредиты на 268 млрд руб., это на 20% больше, чем за аналогичный период апреля. Такие данные содержатся в материалах Центробанка.

«По оперативным данным ДОМ.РФ, по льготным ипотечным программам в первые три недели мая наблюдался рост выдачи: было предоставлено 268 млрд руб. (223 млрд руб. за аналогичный период апреля)», — говорится в сообщении.

Всего в апреле в рамках программ с господдержкой банки выдали кредиты на 350 млрд руб. (против 326 млрд руб. в марте). На них пришлось 75% от общего числа оформленных ипотечных кредитов.

В России действует ряд льготных программ ипотеки, в их числе «Господдержка», «Семейная ипотека» и «IT-ипотека». Действие первой должно завершиться 1 июля 2024 года.

Читайте также: Что будет с льготной ипотекой после 1 июля

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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